Eros Ramazzotti immortalato mentre la bacia: è un amore indissolubile | VIDEO

Il famoso cantante Eros Ramazzotti immortalato proprio insieme a lei mentre la bacia, il loro amore è davvero indissolubile. Ecco tutti i dettagli e di chi si tratta realmente.

In questi ultimi tempi il famoso cantante è tornato a far parlare nuovamente di sé per via della sua vicinanza inaspettata con l’incredibile showgirl Michelle Hunziker. Dopo la sua separazione da Tomaso Trussardi infatti l’uomo si è inaspettatamente avvicinato a lei. Li abbiamo visti insieme sul palco di Michelle Impossible ed i fan della coppia sono letteralmente impazziti.

Da allora i riflettori sono particolarmente puntati su entrambi i personaggi famosi. Tutti sono in attesa anche di un singolo dettaglio che possa confermare in qualche modo un loro avvicinamento sentimentale definitivo. Da allora però a quanto pare le strade di entrambi non si sono più incrociate, Nelle ultime ore però alcune riprese hanno immortalato dei momenti alquanto toccanti, i quali descrivono pienamente ciò che il cantante sente.

Dovete sapere infatti che con Michelle Hunziker i rapporti non sono mai stati completamente contrastanti, ovviamente questa loro scelta è stata presa da entrambi così da non influire negativamente sulla vita della loro figlia Aurora Ramazzotti. I rapporti di quest’ultima con i genitori infatti non sono mai variati, anzi, è molto legata ad entrambi senza alcuna differenza, come è giusto che sia.

Eros Ramazzotti beccato che bacia proprio lei davanti a tutti i presenti

Come vi abbiamo già anticipato il cantante ha un ottimo rapporto con la figlia Aurora ed i due trascorrono molto tempo insieme. Oggi lei è ormai una donna in carriera ma nonostante gli innumerevoli impregni entrambi riescono a trovare il tempo necessario per mantenere un ottimo rapporto.

Nelle ultime ore i due hanno trascorso attimi indimenticabili. Il cantante e la figlia Aurora sono andati a pranzo insieme e dopo aver mangiato, arrivati al caffè, Eros ha deciso di immortalare il momento tramite i social proprio con una Instagram Story.

Aurora ha quindi abbracciato il padre mentre ordinava il caffè, quest’ultima ha poi dato un bacio sulla sua guancia. Il padre si è poi girato di scatto e le ha dato un bel bacio sulle labbra. Come si può ben vedere dal video sopra inserito, i due hanno dopo aver sorrido hanno continuato tranquillamente il pranzo.

Non è di certo la prima volta che accade ed è particolarmente tenero vedere un affetto così indissolubile tra un padre ed un figlio. D’altronde non c’è amore più grande e sincero di quello che lega un genitore ed un figlio.