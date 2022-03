Bonolis messo da parte: vogliono la regina di Mediaset ad Avanti un Altro

Nel mini mondo di Avanti un Altro condotto da Paolo Bonolis, può succedere di tutto. Vediamo cosa è andato in scena questa volta.

Questa volta Bonolis è stato messo da parte e ha dovuto quasi invocare la regina indiscussa di Mediaset.

Bonolis al timone di Avanti un altro

I fan di Avanti un altro hanno imparato a comprendere i modi di fare di Bonlis. Con le sue battute e modi di fare, infatti, riesce spesso a lasciare senza parole sia il pubblico che i concorrenti. Un conduttore che, sicuramente non le manda a dire, anzi, ha sempre la battuta pronta e la frecciata più pungente, per scatenare la risata del pubblico presente e dei telespettatori a casa.

Stavolta, però, il conduttore ha deciso di mettersi da parte per lasciare spazio ad uno dei concorrenti. Messo da parte talmente che, lo stesso Bonolis ha chiesto l’intervento di una conduttrice molto amata di Mediaset.

Perché è stato messo da parte?

Durante una puntata di Avanti un Altro, Paolo Bonolis è stato costretto a farsi da parte per lasciare spazio all’amore. Un concorrente, infatti, mentre andava in scena il gioco più seguito del pomeriggio Mediaset, ha deciso di chiamare a centro studio la sua compagna di vita.

Una donna con cui lui era insieme da 18 anni. Un’unione che aveva dato loro due figli. Ecco perché, proprio in occasione della loro partecipazione ad Avanti un Altro, con il beneplacito di Bonolis, si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo. Lei non ha potuto che rispondere sì, visibilmente emozionata e con un sorriso smagliante coperto in parte dalla mascherina trasparente.

Non è la prima volta che un concorrente decide di proporsi alla sua amata, proprio durante la registrazione del programma di Bonolis. Il ruolo del conduttore, stavolta, è stato di valletto, per non interferire sulla scena d’amore. Del resto, il conduttore ha spesso mostrato il suo lato romantico e non nasconde i sentimenti profondi che ha per la moglie.

Vedendo la scena, Paolo Bonolis si è avvicinato in camera e ha chiesto al pubblico:

“Cosa si fa in questi casi? Chiamate Maria De Filippi!”.

Ovviamente, si trattava di un appello ironico, quello di Bonolis ma si sa che, quando entrano in gioco i sentimenti, non si può far altro che chiamare Maria nazionale a prendere in mano le redini della situazione.