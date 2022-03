Belen Rodriguez, il dettaglio conferma tutto: l’amore vince su ogni cosa | FOTO

Belen Rodriguez nell’occhio del ciclone, il dettaglio conferma una clamorosa indiscrezione: l’amore vince tutto. Una foto incastra la bella showgirl argentina.

Belen Rodriguez di nuovo innamorata? Il dettaglio conferma tutto. Ecco cosa ha mostrato la famosa showgirl argentina sui social.

Belen Rodriguez di nuovo felice

È un periodo fortunato, questo, per la showgirl argentina Belen Rodriguez. La bellissima conduttrice è al timone delle Iene insieme a Teo Mammucari e nelle vesti di presentatrice sta riscuotendo grande successo.

Molto probabilmente la rivedremo anche ad Amici, nel serale, come giudice o ospite d’onore, il suo ruolo è ancora tutto da decidere. Insomma, possiamo dire con certezza che dopo la tempesta sentimentale, a seguito dell’allontanamento da Antonino Spinalbese, è tornato a splendere il sole nella vita della bella showgirl.

Ma non è tutto. Un dettaglio conferma un’indiscrezione che gira ormai da qualche tempo tra i corridoi del gossip: la Rodriguez è ritornata con Stefano De Martino? Una foto la incastra così.

Un dettaglio incastra la showgirl argentina

Come sappiamo, qualche tempo fa Belen Rodriguez ha rotto la sua storia sentimentale con il fotografo Antonino Spinalbese. I due, che stavano insieme da poco più di un anno, sono genitori della piccola Luna Marì nata a luglio 2021.

Per via di incompatibilità caratteriali e, si mormora, anche di tradimenti, la showgirl e lo stylist hanno deciso di dirsi addio. Dopo la rottura con Spinalbese, Belen è stata beccata in più occasioni in compagnia dell’ex marito Stefano De Martino.

Si è parlato di un ritorno di fiamma mai smentito né confermato ufficialmente. Arriva però adesso un’indiscrezione che lascia tutti senza parole. Deianira Marzano, una famosa ‘gossippara’, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui in primo piano si vede la mano di Belen che indossa la fede al dito.

Secondo la Marzano si tratta soltanto di una farsa, dato che ritiene che tra lei e Stefano la relazione non sia mai veramente finita e che i due stiamo insieme ma non diano l’ufficialità della notizia solo per continuare a destare curiosità dei fan.

Il popolo social è in parte d’accordo con lei. La Rodriguez non ha voluto, almeno per il momento, rispondere a queste insinuazioni. Neanche Stefano De Martino si è pronunciato sull’argomento Belen.

Ciascuno di loro pensa soltanto a concentrarsi sul lavoro e sui figli. Intanto, anche se si trattasse soltanto di una trovata per tenere alta l’attenzione dei follower su di loro, la showgirl ha fatto centro: la fede in bella vista alla mano sinistra di Belen sta infatti facendo parlare tutti.

Che sia questo il gesto con cui la showgirl sta piano, piano, comunicando il suo riavvicinamento a De Martino? Staremo a vedere, ma siamo sicuri: “omnia vincit amor”- l’amore vince tutto.