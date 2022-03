UeD, avete mai visto l’ex moglie di Armando Incarnato? Il matrimonio finì in tragedia

Uomini e Donne, sapete che il cavaliere Armando Incarnato è stato sposato? Il suo matrimonio è finito in tragedia. Ecco chi è l’ex moglie e che cosa è successo tra i due.

Il polemico cavaliere di Uomini e Donne è stato sposato ma il suo matrimonio è finito in tragedia. Ecco tutto ciò che sappiamo su questa relazione turbolenta finita male.

Armando Incarnato, protagonista polemico di Uomini e Donne

Ormai sono tanti anni che Armando Incarnato è protagonista indiscusso del trono over di Uomini e Donne. L’imprenditore partenopeo si è fatto conoscere dai telespettatori per il suo carattere peperino, irriverente e talvolta pungente.

Spesso scontroso e quasi mai ironico, è sempre attaccato dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti ma in più occasioni anche dalla padrona di casa, Maria De Filippi. Nonostante abbia conosciuto tantissime donne in anni di presenza alla corte mariana, non ha ancora trovato la sua dolce metà.

Adesso sta conoscendo una dama e tutti sperano che possa essere quella giusta. Intanto vi diamo una chicca: sapete che Armando è stato sposato? Il suo matrimonio è finito però tragicamente.

Chi è l’ex moglie del cavaliere di Uomini e Donne

Armando Incarnato non ha ancora trovato la donna della sua vita ma è pronto a (ri)nnamorarsi. Alla corte di Maria De Filippi ha conosciuto tante dame ma con nessuna di loro ha trovato effettivamente la giusta sintonia.

Ancora oggi è seduto sulla sua sediolina bianca in attesa che Cupido scocchi la freccia dell’amore anche per lui. Forse non tutti sanno che in passato il cavaliere di Uomini e Donne è stato legato sentimentalmente ad una bellissima donna con la quale è convolato a nozze.

L’imprenditore partenopeo è stato sposato per diversi anni e ha anche una bambina. La sua ex moglie si chiama Daniela e la loro relazione è durata ben 17 anni. L’ex coppia ha una figlia di nome Michelle.

Come affermato in più occasioni, sua figlia è la donna più importante della sua vita. I due trascorrono molto tempo insieme e hanno un bellissimo rapporto. Della sua ex moglie non si hanno molte informazioni. Sappiamo che è meravigliosa proprio come la figlia, bellezza esotica e fascino irresistibile.

Sappiamo, inoltre, che il loro matrimonio è giunto al capolinea per via di un tradimento da parte di lui che ha lasciato la sua ex compagna per un’altra donna, decidendo poi di trasferirsi a Roma per entrare nel mondo dello spettacolo.

Incarnato parla molto raramente della sua vita sentimentale passata e adesso la ragione è chiara: essersi lasciato in maniera così brutta con la sua ex moglie continua ancora oggi a farlo soffrire. Per fortuna c’è Michelle.