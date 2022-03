UeD, Armando incontrollabile: “furiosa rissa in studio per colpa di Ida”

UeD, clamoroso: Armando Incarnato incontrollabile. Scoppia la rissa in studio per colpa di Ida Platano. Ecco che cosa è successo nel salotto di Maria Di Filippi.

Rissa nello studio di Uomini e Donne: Armando Incarnato perde il controllo e litiga proprio con lui. La colpa è tutta di Ida Platano.

Caos nello studio di UeD

Ogni puntata del dating show di Canale 5 si presenta sempre scoppiettante e ricca di colpi di scena. Dame e cavalieri del trono over, più che i corteggiatori e tronisti del trono classico, tengono alta l’attenzione dei telespettatori che seguono con interesse l’evoluzione delle vicende sentimentali dei protagonisti del famoso salotto dei sentimenti.

Secondo quanto si apprende dalle ultime registrazioni della famosa trasmissione mariana, nelle prossime puntate ne vedremo davvero delle belle. Vi anticipiamo soltanto che Armando Incarnato perde il controllo ed è protagonista di una furiosa rissa per colpa di Ida. Due amatissime presenze del trono over abbandoneranno lo studio. Volano stracci, cala il gelo in trasmissione.

Armando Incarnato protagonista di una rissa

Armando è tra i protagonisti più chiacchierati e polemici del trono over di Uomini e Donne. Da diversi anni è presente nel salotto di Maria Di Filippi per trovare l’anima gemella ma ancora non è stato in grado di innamorarsi nonostante tante dame abbiano deciso di iniziare una frequentazione con lui.

Sempre con la risposta pronta e tagliente, l’imprenditore campano è costantemente al centro dell’attenzione, bersagliato da critiche negative da parte del pubblico e degli opinionisti e talvolta anche della padrona di casa, Maria De Filippi.

Secondo le ultime anticipazioni, nelle prossime puntate di Uomini e Donne ne vedremo davvero delle belle. Proprio Armando sarà protagonista di una furiosa rissa che sarebbe potuta finire drammaticamente e tutto per colpa di Ida.

Come sappiamo, Ida Platano sta frequentando il campano Alessandro Vicinanza. Nonostante i due siano attratti l’una dall’altro, la lontananza rende questa conoscenza molto instabile.

Ida è timorosa che possa nuovamente rimanere scottata dall’ennesima delusione d’amore e ha una discussione con Alessandro a centro studio nella quale interviene anche Incarnato.

L’imprenditore napoletano e Alessandro Vicinanza si scontrano duramente e proprio loro diventano protagonisti di una baruffa così tanto violenta che il salernitano decide di lasciare la sua postazione e uscire dallo studio.

Ida Platano lo segue ed entrambi rientreranno poi in trasmissione una volta placati gli animi di tutti. Insomma, Armando a muso duro con Alessandro, intimorisce lo studio. Il pubblico è allibito. Il cavaliere partenopeo non è mai stato visto così furioso.