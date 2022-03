Maria De Filippi ha cambiato voce: 20 anni fa totalmente diversa | VIDEO

In questi ultimi 20 anni la voce della famosissima conduttrice televisiva Maria De Filippi è completamente cambiata. Ecco come è cambiata.

Oggi lei è una famosa conduttrice televisiva conosciuta ormai in tutto il mondo, ogni programma da lei condotto ha sempre riscontrato un successo inimmaginabile. Attualmente lei si trova alla conduzione di ben tre format completamente diversi fra loro. Questi ultimi sono stati ideati e realizzati direttamente da lei stessa. L’unico dettaglio che hanno in comune sono proprio i concorrenti. Tutti coloro che lo desiderano infatti possono prenderne parte senza problemi.

A Uomini e Donne la donna conduce un programma che offre la possibilità a tutti coloro che lo desiderano di trovare l’amore della propria vita. A C’è Posta per Te invece cerca in tutti i modi di riunire affetti persi nel tempo e per via delle innumerevoli difficoltà. Ad Amici però offre la possibilità a dei giovani talenti di ricorrere il proprio sogno intraprendendo un percorso sotto la stratta sorveglianza dei professori più preparati di sempre.

La voce di Maria De Filippi è incredibilmente cambiata negli anni, ecco com’era prima: irriconoscibile

Lei come dicevamo è un volto molto importante per la televisione di oggi, la stessa casata Mediaset grazie ai suoi programmi incassa innumerevoli somme di denaro e di certo la stessa conduttrice guadagna cifre inimmaginabili.

Sono numerosi i fan che seguono attentamente le sue scelte ormai da molto tempo. Come ben saprete la donna non ama affatto pubblicare la propria vita sui social ed infatti non ha alcun profilo ufficiale da lei utilizzato. Al donna desidera quindi mantenere alti i livelli della propria privacy, cosa che in molti volti famosi nel mondo dello spettacolo desiderano. Per questo motivo è estremamente complicato trovare dei vecchi ricordi che la vedono come protagonista indiscussa.

Dovete sapere però che la donna molti anni fa prese parte ad un film, ovvero Natale Sul Nilo, dalle riprese filmografiche possiamo riscontrare un radicale cambiamento nella sua voce, il quale non è passato affatto inosservato. Probabilmente molti di voi non si ricorderanno di questa incredibile scena ed anzi, alcuni non ne conoscono nemmeno l’esistenza. Grazie a questa però potrete capire effettivamente come il suo tono di voce sia cambiato con il passare degli anni.

Ma che voce ha Maria 😱🤣 pic.twitter.com/VxuXS0n3IE — Marietta (@Mariettamitica) March 3, 2022

Tutti nella nostra vita avvertiamo dei cambiamenti che però difficilmente notiamo. Oggi noi siamo abituati a vederla in un determinato modo ed a riconoscere la sua voce per quella che siamo abituati a sentire, confrontandolo la versione attuale e quella di circa 20 anni fa però si può ben sentire l’estrema differenza.