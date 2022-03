Manuela di Bim Bum Bam, se vedi com’è diventata oggi ti viene un colpo | FOTO

By

Sicuramente chi ha vissuto gli anni ’80 la ricorderà: stiamo parlando di Manuela Blanchard, presenza irrinunciabile di Bim Bum Bam. Vediamo com’è oggi.

Con la fedele compagnia di Uan, Bim Bum Bam è il programma che entrò negli anni ’80 più di tutti e che ha lanciato Paolo Bonolis.

Chi è Manuela di Bim Bum Bam

Nata nel 1959, Manuela Blanchard è la ragazza dal sorriso smagliante che, ogni pomeriggio, alle 16 in punto, entrava nelle case dei bambini italiani, negli anni ’80 con il programma Bim Bum Bam. Al suo fianco, oltre al pupazzo rosa Uan, un volto molto noto della televisione: Paolo Bonolis, che venne lanciato proprio da quello show per bambini.

Prima dell’esperienza al timone della trasmissione che l’ha resa famosa, Manuela faceva l’annunciatrice per Antenna Nord. Poi, dal 1982 al 1984 ha indossato le vesti della conduttrice de Il Circo di Sbirulino, con Sandra Mondaini. In quello stesso periodo, però, fu anche la valletta di Un milione al Secondo, condotto da Pippo Baudo. A Bim Bum Bam approdò nel 1985 e fu scelta per sostituire Licia Colò.

Che fine ha fatto oggi

Con l’arrivo degli anni ’90, lo show per bambini venne cancellato (nel 1996). Così, Manuela si ritrovò disoccupata. Le vennero proposte soltanto le televendite, poiché tutti dicevano che il suo era un volto adatto a condurre soltanto programmi per bambini. Alle televendite decise di di dire di no.

Parallelamente alla carriera televisiva, Manuela stava portando avanti un’altra passione: quella per le arti marziali. Fu proprio quella a salvarla, permettendole di reinventarsi a 40 anni. Infatti, ha potuto lavorare come insegnante di Shaolin Quan, Tai Ji QUan e Ba Duan Jin. Una passione, quella per le arti marziali, che l’ha portata a girare il mondo orientale.

Manuela ha studiato naturopatia, di cui ha un dottorato all’Université Europeenne Jean Monnet di Bruxelles. Poi, ha ottenuto una specializzazione in psicanalisi e psicodinamica. Al suo lavoro di istruttrice ha affiancato quello di terapeuta per il riequilibrio bioenergetico, a Milano, presso un centro dedicato alle terapie naturali.

Per quanto riguarda la sua sfera privata, Manuela si è anche innamorata. Dalla sua unione, è nato un ragazzo di 27 anni, appassionato di musica come lei.

Per quanto riguarda la carriera televisiva, nel 2020 è tornata sul piccolo schermo con un piccolo show dedicato proprio alle arti marziali. Anche questa volta, in compagnia di un pupazzo non rosa ma verde. Lo show è andato in onda su DeaKids.