Isola dei Famosi, dopo il GF Vip anche Ilary li vuole: volano entrambi in Honduras

Proprio loro sono pronti a sbarcare in Honduras. Ilary Blasi li vuole ad ogni costo. Ecco chi saranno i prossimi protagonisti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi torna al centro dell’attenzione ma questa volta non per la sua vita sentimentale. Da qualche settimana non si parla che di lei e del matrimonio, forse giunto al capolinea, con Francesco Totti.

Tra smentite e mancate conferme, non si capisce ancora quale sia la situazione sentimentale della conduttrice Mediaset e dell’ex calciatore della Roma. Se la vita privata è un po’ più turbolenta, Ilary può tranquillizzarsi pensando al lavoro.

Il prossimo 20 marzo partirà su Canale 5 la nuova edizione dell’Isola dei Famosi e anche questo anno, sarà sempre lei al timone del famoso survival game. Il cast ormai è quasi completo e spunta anche un’indiscrezione: la bella ex letterina di Passaparola vuole proprio loro come naufraghi. I due sono famosissimi. Ecco di chi si tratta.

Chi sono i due famosissimi che sbarcheranno in Honduras

L’Isola dei Famosi sta per ripartire. Il prossimo 20 marzo 2022 inizierà l’attesissimo appuntamento con il famoso survival game e i telespettatori non vedono l’ora. La Blasi è al lavoro già da qualche mese per confezionare un cast d’eccezione.

Vi diamo qualche anticipazione. Innanzitutto, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi non saranno presenti in trasmissione come opinionisti. Al loro posto troveremo invece Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Per quanto riguarda l’inviato, addio a Massimiliano Rosolino e benvenuto Alvin che si è ritrovato già in queste vesti in passato. Ma parliamo adesso dei naufraghi. Alcuni nomi sono già stati svelati.

Tra i concorrenti vi sono Lory Del Santo con il fidanzato Marco, Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro, Jeremias Rodriguez e Gustavo Rodriguez, rispettivamente fratello e papà di Belen, Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo.

Manca all’appello però un’altra coppia di famosissimi, Ilary Blasi ha fatto di tutto per averli. Stiamo parlando di Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni. Ebbene sì, marito e moglie approderanno in Honduras.

Non è la prima volta in un reality per Clemente Russo che ha preso già parte alla Talpa nel 2008 e al Grande Fratello Vip nel 2016. Sarà invece la prima apparizione televisiva in un game show per la moglie, la judoka Laura. Ne vedremo sicuramente delle belle.