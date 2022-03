Giucas Casella, sapete quanto prende di pensione? Neanche al GF Vip numeri così

Sapete quanto percepisce Giucas Casella di pensione? Cifre così neanche al Grande Fratello! Rimarrete a bocca aperta.

Giucas Casella, rivelazione del Grande Fratello

Giucas Casella è inarrestabile. L’illusionista è il protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip. In casa dal 13 settembre 2021, continua ad essere sostenuto dai telespettatori che lo adorano e, a quanto pare, vogliono vederlo in finale.

L’ultima puntata del GF si terrà il 14 marzo e con ogni probabilità vedremo anche Casella. Ironico, divertente e sempre sbadato, il suo modo di essere e di fare rallegra le giornate dei coinquilini e anche del pubblico a casa.

Giucas si è rivelato la scoperta di questa edizione, è infatti uno dei personaggi positivi e migliori che Alfonso Signorini potesse scegliere per la sua trasmissione. Per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Giucas Casella, come tutti gli altri concorrenti, percepisce un cachet più alto piuttosto alto. Oltre a questo, però, l’illusionista prende anche la pensione. Sapete a quanto ammonta? Incredibile.

Quanto percepisce di pensione il gieffino

Giucas Casella è un amatissimo personaggio del piccolo schermo. Ha una carriera brillante alle spalle e quanto pare un futuro roseo da vivere ancora sotto i riflettori.

Sembra che viva in un altro mondo, eppure, proprio la sua testa tra le nuvole e la sua simpatia lo hanno reso tra i concorrenti più amati di questa lunga edizione del reality Mediaset.

Per la sua partecipazione al GF Vip, Casella percepisce un cachet piuttosto alto. Si dice che il gieffino guadagni 7000 euro a puntata. Dato che è in casa dal 13 settembre, fino ad oggi possiamo dire che ha accumulato un bel po’ di soldini.

Oltre al cachet del GF, chiaramente per via dell’età, l’illusionista percepisce anche la pensione. Sapete a quanto ammonta? Rimarrete a bocca aperta. Molti credono che i personaggi del mondo dello spettacolo, quando vanno in pensione, percepiscono mensilità da capogiro.

Se per alcuni è così, non possiamo dire che la regola valga per tutti. Per esempio, il gieffino ha dichiarato di percepire solo 800 euro di pensione. Lo ha raccontato qualche mese prima di entrare nella casa del Grande Fratello in una famosa trasmissione televisiva, tra le lacrime. Diciamo, insomma, che la partecipazione al GF gli è servita per aumentare un po’ il suo patrimonio.

Chiaramente, una pensione così bassa dipende da un versamento minimo dei contributi. Ha fatto ricorso, qualche tempo fa, per chiedere un aumento della stessa, dato che con questa mensilità è impossibile vivere.