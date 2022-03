GF Vip, Soleil lo fa in cucina quando non c’è nessuno: “Ma è impazzita?” | VIDEO

La vippona Soleil Sorge sconvolge tutto il pubblico per via di un suo gesto compiuto in cucina sotto gli occhi di tutti gli italiani. Ecco cosa è realmente successo al GF Vip 6.

Lei è una dei personaggi più amati dal pubblico, bisogna infatti ammettere che nonostante nel suo percorso abbia riscontrato innumerevoli problematiche, la ragazza non si è mai arresa. Inoltre la sua presenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha fruttato numerosi ascolti a tutti gli autori del reality, i quali hanno utilizzato molto la ragazza per realizzare le svariate clip di cui lei stessa è la protagonista.

Come ben saprete però questo è un periodo particolarmente difficile per lei poiché la presenza del vippone Alex Belli all’interno della casa le ha causato svariati momenti di sconforto. Fortunatamente per lei però, la scadenza della sua permanenza è scoccata dopo solo 10 giorni dal suo rientro.

La data prefissata per la finale si avvicina sempre di più e la ragazza, dopo ciò che è accaduto sotto gli occhi di tutti, teme di non riuscire ad aggiudicarsi un possibile posto sul podio.

Soleil Sorge lo fa nella cucina del GF Vip sotto gli occhi di tutta l’Italia

Anche per questo motivo infatti in questi ultimi gironi la vediamo distante dal relazionarsi con gli altri concorrenti che si trovano anch’essi nella sua identica situazione. Sono con alcuni di loro riesce realmente a dialogare ed a sentirsi bene.

La tensione quindi fa ormai parte della sua quotidianità e per alleviarla in qualche modo la vippona tende a ricorrere ad alcuni metodi inusuali considerati particolarmente ambigui. In queste ultime ore infatti l’abbiamo vista compiere un gesto del tutto fuori dal comune, fatto con il semplice scopi di allontanare i pensieri negativi e le “malelingue”.

Nella cucina del programma, quando tutti erano occupati in ben altre stanze, la gieffina ha deciso di cucinare qualcosa da mangiare. Il gesto fatto nel mentre però non passa affatto inosservato. Spargendo il sale sulla pietanza infatti la vippona ne ha preso un bel pugno e lo ha letteralmente lanciatoi alle sue spalle. Prima destra e poi sinistra e come se questo già non bastasse ne ha ripreso un bel po’ per lanciarlo dietro il suo capo.

soleil getta sale dappertutto #gfvip pic.twitter.com/aJrOTLdLRm — soleil sorge out of context (@oocsoleil) September 30, 2021

Lei non è di certo la prima vippona che compie un gesto simile. Negli mesi passati infatti abbiamo visto perfino l’ormai ex vippone Alessandro Basciano compiere esattamente lo stesso gesto da lei eseguito.