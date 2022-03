Formaggio, se compare questo tipo di muffa devi subito buttarlo | Fa male se ingerito

By

Il formaggio è una buona fonte di calcio e proteine, oltre che di magnesio, zinco e vitamine A, D e K. Cosa fare in caso di tracce di muffa.

La presenza di muffa sui formaggi pone un interrogativo, tenerli o gettarli via?

Formaggio, alimento calorico che fa bene

Il formaggio è principalmente una fermentazione del latte attivata da batteri lattici. Ci sono centinaia di tipi di formaggio in tutto il mondo. Può essere mangiato da solo o utilizzato nella preparazione di molti piatti.

Il formaggio è un alimento calorico con un totale di 338 Cal/100g, principalmente a causa del suo grasso.

Ce n’è per tutti i gusti, tutti i formaggi hanno gusti diversi dovuti alla specie animale, ma anche all’alimentazione della fonte animale. Oltre ovviamente alle tecniche di lavorazione o alla stagionatura che influenzano le caratteristiche gustative di questo prodotto vivo.

Per questo motivo il formaggio è essenziale per un corretto sviluppo osseo nei bambini e nei giovani adulti come pure per la prevenzione dell’osteoporosi. Consumare formaggio favorisce la salute delle ossa.

In presenza di muffa cosa fare?

La muffa può apparire in qualsiasi momento in una casa. Può svilupparsi sulle pareti della nostra casa (a causa dell’umidità ad esempio), e possiamo notarlo anche su alcuni dei nostri prodotti alimentari.

Spesso pensiamo che tagliando via la parte “ammuffita” ci liberiamo del problema e possiamo goderci il resto del nostro formaggio. Tuttavia, gli scienziati spiegano che in alcuni casi è pericoloso farlo: molti tipi di muffe producono micotossine responsabili di malattie gravi, o anche altre più benigne.

Dovrebbero essere eliminati i formaggi a pasta molle, come la ricotta, o i formaggi freschi in generale, che sono ammuffiti. Lo stesso vale per qualsiasi formaggio che viene grattugiato, frantumato o a fettine.

In questi formaggi, la muffa può inviare dei filamenti in tutto il formaggio, quindi si può contaminare più di quello che si vede.

In aggiunta, i batteri nocivi, come la listeria, la brucella, la salmonella e l’E. coli, si possono sviluppare parallelamente alla muffa.

Generalmente la muffa non riesce a fortificarsi molto bene nei formaggi duri e semi-morbidi, come il parmigiano e il pecorino, o formaggi di questo tipo.

Questo vuol dire che si può eliminare la parte ammuffita e mangiare il resto del formaggio. Occorre tagliare almeno almeno 2 centimetri intorno e sotto il punto ammuffito.

Assicuriamoci di tenere il coltello lontano dalla muffa in modo che non vengano contaminate altre parti del formaggio.

Muffa buona

Naturalmente, non tutte le muffe rappresentano un rischio. Alcuni tipi di muffe sono usati per fare il gorgonzola, il Brie e il Camembert. Le persone adulte e in buona salute sani possono mangiare questi formaggi senza problemi.

Tuttavia, le persone con un sistema immunitario indebolito, gli anziani, le donne incinte, i lattanti e i bambini piccoli dovrebbero evitare questi formaggi, così come altri formaggi a pasta molle e formaggi a base di latte non pastorizzato.

Come conservare il formaggio

Se volete che il formaggio rimanga tenero fino all’ultimo giorno, il consiglio è di avvolgerlo in carta microforata o carta da forno, e metterlo in frigo. Cercate di avvolgere il pezzo senza avvolgerlo troppo stretto nella carta o lasciarla troppo lasca, in questo modo lo lasciamo respirare, ma senza farlo seccare.

Ad esempio il formaggio a pasta molle può essere avvolto nella carta da forno e messo in frigo, in questo modo potrà respirare senza seccarsi.

Per conservare i formaggi semistagionati e stagionati possiamo usare un canovaccio di cotone pulito e inumidito, quindi una volta posizionato il formaggio su un piatto, va coperto con il canovaccio.

Infine se non si è sicuri del tipo di alimento che si ha o di cosa fare se si è formata della muffa, è più sicuro sbarazzartene.