Benedetta Rossi, sapete come si guadagnava da vivere? Campava così: che svolta!

La food influencer più famosa del web, Benedetta Rossi, non ha sempre fatto questo lavoro. Vediamo cosa faceva prima per vivere. Ti stupirà.

Tra le caratteristiche che i fan amano di più di Benedetta Rossi spicca la sua umiltà e genuinità.

Chi è Benedetta Rossi

Prima di diventare la famosissima food blogger che conosciamo oggi, Benedetta Rossi ha deciso di studiare. Una laurea che le è servita, poi, anche per il suo lavoro. Si laureò, infatti, in biologia. La stessa Rossi ha raccontato che le ore trascorse in laboratorio le hanno insegnato il metodo e l’organizzazione.

Oltre che sul web (tutto iniziò anche su YouTube) Benedetta è approdata anche in televisione, sul Canale 33, su Food Network. La food blogger ha un marito che la supporta in tutto e che è diventato la sua spalla, anche nel lavoro. Insieme a lui gestiva un agriturismo nelle Marche. Purtroppo, però, hanno dovuto chiuderlo perché era piccolino ma c’erano tante prenotazioni.

Non tutti sanno che il matrimonio della food blogger non è stato convenzionale: la coppia, infatti, è convolata a nozze alle Hawaii poiché non ha mai amato le cerimonie convenzionali.

Cosa faceva prima di diventare famosa

Benedetta Rossi ed il marito, da freschi sposi, vivevano in un casale che era in fase di ristrutturazione. Benché Benedetta pubblicasse già le sue ricette sulla rete, produceva saponi fatti in casa insieme a suo marito. Il casale aveva bisogno di essere ristrutturato e servivano i soldi. I saponi home made, venivano venduti su Internet. Questa dichiarazione è stata rilasciata dalla stessa Rossi al Corriere della Sera.

Al che, un bel giorno, uno dei ragazzi che l’aiutava tecnicamente con il blog, le fece notare che le visite alle ricette crescevano, mese dopo mese. Fu proprio lui a creare e registrare il dominio che ora oggi tutti conosciamo: Fattoincasadabenedetta. Proprio allora, tutto iniziò.

Dunque, la stessa Benedetta, ha affermato che se non fosse stato per quel ragazzo, oggi probabilmente non avrebbe avuto lo stesso successo. Un successo che le ha permesso anche di prendersi un periodo di pausa dal lavoro per dedicarsi al marito e al cane Nuvola, di 17 anni, che anche i suoi followers adorano. Del resto, lo mostra spesso anche attraverso il suo Instagram, dove oltre alle ricette condivide anche stralci della sua vita quotidiana.