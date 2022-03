Belen, quanto prende da Antonino e Stefano per il mantenimento: la cifra inverosimile

Sapete quanto spendono gli ex della showgirl Belen Rodriguez per il mantenimento? Ecco la cifra che Stefano De Martino e Antonino Spinalbese le versano ogni mese.

La famosissima showgirl ha un passato molto complicato, la sua vita sentimentale infatti è stata messa a dura prova più volte. Essendo un personaggio di un certo calibro tutto ciò che accade viene letteralmente scansionato da tutti i suoi fan e non solo. Per questo motivo siamo a conoscenza perfino dell’impensabile. Come ben saprete la donna ormai molti anni fa intraprese una relazione amorosa con il ballerino professionista Stefano De Martino.

L’inizio del loro avvicinamento attirò l’interesse di tutto per via della relazione in cui già si trovava lui. Ai tempi infatti era molto legato alla famosissima cantante Emma Marrone, la quale come tutti non si sarebbe mai aspetta un episodio del genere. Con il passare del tempo però il ballerino e la showgirl sono comunque riusciti ad aggiudicarsi l’affetto e la stima del pubblico.

Successivamente però, dopo aver passato insieme molti anni, i due iniziano a riscontrare varie problematiche e per questo motivo infatti decidono di allontanarsi definitivamente. Il tutto fatto però rimanendo comunque in ottimi rapporti così da non influenzare negativamente sulla crescita del loro primogenito Santiago.

Quanto sborsano Stefano De Martino e Antonino Spinalbese a Belen? Cifre davvero inaspettate

Come ben saprete qualche tempo fa la donna si è avvicinata incredibilmente ad un altro volto, ovvero il modello Spinalbese. La loro relazione a differenza di quella vissuta con il ballerino De Martino non è durata molto i due però hanno comunque scelto di dare alla luce la piccola Luna Marì, la quale attualmente si ritrova in una situazione abbastanza complicata, fortunatamente però è fin troppo piccola per capire il tutto.

Avendo avuto da entrambi i suoi partener dei figli, entrambi devono adempiere al mantenimento dei figli. Non che la donna non possa permettersi di crescerli senza alcun aiuto economico, è però previsto dalla legge italiana che entrambi i genitori si aiutino per crescere in modo adeguato i figli nati perfino fuori dal matrimonio. Ebbene, in molti pensano che la cifra che, ad esempio, il ballerino versi ogni mese sia incredibilmente alta. In realtà non è affatto così.

Come vi abbiamo già detto la donna ha un reddito molto alto e quindi non ha affatto bisogno del loro aiuto, è giusto però contribuire anche economicamente. Il ballerino De Martino al mese infatti versa solo la modica cifra di € 1000. Attualmente non si conoscono effettivamente i numeri per quanto riguarda Spinalbese, si ipotizza però che non cambino di molto poiché tutto si basa dal reddito di entrambi i genitori.