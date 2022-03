Amici, clamorosa rivoluzione: Maria non ha mai fatto una cosa del genere | Assurdo

Amici di Maria De Filippi, clamorosa rivoluzione: la moglie di Maurizio Costanzo non ha mai fatto una cosa del genere. I fan sono senza parole. Ecco che cosa ha deciso la famosa conduttrice Mediaset.

È accaduto qualcosa di incredibile ad Amici. La moglie di Maurizio Costanzo ha preso una decisione che ha lasciato tutti senza parole. Non era mai accaduto in vent’anni di messa in onda.

Amici, clamorosa rivoluzione: Maria sorprende tutti

Ormai ci siamo, sabato 19 marzo 2022 su Canale 5 alle ore 21:30 avrà inizio la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. I ragazzi sono entusiasti e i telespettatori non vedono l’ora che ricominci il consueto appuntamento settimanale in prime time per vedere gli amatissimi allievi esibirsi e scontrarsi a colpi di stacchetti e canzoni.

Maria De Filippi sta lavorando alle puntate del serale già da diversi mesi. Sono circolate negli ultimi giorni alcune indiscrezioni circa questo appuntamento tanto atteso e si mormora che la moglie di Maurizio Costanzo sorprenderà tutti.

Innanzitutto, la famosa conduttrice ha selezionato una giuria d’eccezione. Molto probabilmente tra i giurati ci saranno la cantante Giorgia, l’attrice Giulia Michelini e Stefano De Martino.

Potrebbe essere presente anche Belen Rodriguez, non si sa ancora in quale veste, se come giudice d’onore o come ospite speciale. Intanto, la De Filippi sconvolge tutti e rivoluziona completamente la trasmissione facendo una cosa mai vista prima.

La decisione della conduttrice sconvolge

Sono ormai più di vent’anni che Amici di Maria De Filippi va in onda su Canale 5. La famosa accademia italiana sforna ogni edizione talenti destinati ad emergere brillantemente nel mondo dell’arte.

Il 19 marzo avrà inizio il serale dell’edizione 2021/2022 e i telespettatori non vedono l’ora che arrivi il tanto atteso giorno. Intanto, la moglie di Maurizio Costanzo sorprende tutti attuando una rivoluzione clamorosa nella sua trasmissione.

Ebbene, vi annunciamo che tutti gli allievi attualmente presenti nella famosa accademia mariana hanno ottenuto la maglia dorata e pertanto tutti accederanno al serale. Non era mai successo una cosa del genere in tanti anni di messa in onda, visto che i posti disponibili per il serale sono sempre stati molti di meno.

Questo stravolgimento, tuttavia, avrà le sue conseguenze: molto probabilmente infatti, questa scelta potrebbe portare (per il primo periodo) a delle doppie eliminazioni.

I professori hanno ritenuto che gli allievi siano tutti sufficientemente preparati per poter affrontare una sfida del genere. Nella prossima puntata in onda il 6 marzo, assisteremo proprio a quanto appena annunciato.

Maria accoglierà nel suo studio, a giudicare le esibizioni dei ragazzi, Cristiano Malgioglio che giudicherà la gara delle cover, Michele Bravi e Peppe Vessicchio. Insomma, il prossimo appuntamento di Amici è davvero da non perdere.