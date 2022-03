Amici, chiamano i genitori d’urgenza: deve abbandonare subito | Mai accaduto prima

Mai successo prima d’ora, costretti a chiamare i genitori di un allievo di Amici perché deve abbandonare nell’immediato la casetta. Ecco tutti i retroscena su quanto accaduto.

Questi ultimi giorni sono particolarmente stressanti per tutti coloro che hanno deciso di intraprendere un percorso all’interno del programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Il serale si avvicina sempre più ed ovviamente la tensione continua ad aumentare. In questa edizione del programma, come successo anche nelle edizioni precedenti, sono molti i legami che i ragazzi hanno creato. Affetti che difficilmente si dissolveranno nel tempo.

Ovviamente con il passare del tempo sono nate perfino le prime coppiette, le quali tuttora sono condividono la propria quotidianità. Vi sono inoltre alcune amicizie che hanno trovato un livello di affinità inimmaginabile, tanto da far continuare in simbiosi il percorso di due giovani allievi. Purtroppo però il talent si presenta comunque come una competizione e prima o poi perfino gli allievi più uniti dovranno scontrarsi tra loro.

Nelle ultime ore un giovane talento ha riscontrato enormi difficoltà a proseguire il suo percorso all’interno della casetta, la situazione si è complicata a tal punto che gli autori del programma hanno deciso prontamente di avvisare i genitori dell’alunno.

Costretto ad abbandonare il programma di Amici: i genitori provano a rimediare

Come vi abbiamo già anticipato, nelle ultime ore all’interno un giovane allievo ha riscontrato varie problematiche. Stiamo parlando del ballerino, allievo di Raimondo Todaro, Christian. Nelle ultime settimane il ragazzo ha legato molto con Mattia, anch’esso ballerino, il quale ha però dovuto troncare prontamente il suo percorso per via di un infortunio.

Da allora Christian non è più lo stesso, ha più volte confessato di sentirsi estraneo a questo mondo senza il suo fedele amico ed inoltre ha ammesso di non riuscire a reggere la pressione con la sua assenza. Per questo motivo infatti ha deciso di abbandonare definitivamente il talent. Davanti a questa assurda scelta, gli autori gli hanno permesso di chiamar i genitori, la mamma in particolar modo, la quale ha tentato in tutti i modi di fargli cambiare idea.

“Io so quanto sei forte tu. Ascolta amore ci sta il momento dello sconforto, ci sta, penso che a tutti è capitato. Però se pensi a quanto è bello stare lì, a quanto hai sognato di stare lì, questo ti cambia. Se fossi in te lotterei fino alla fine. Io continuerei la mia lotta, il mio sogno, fino alla fine come un guerriero. Tu sei un guerriero. Tu pensi che tutto a tuo sfavore, invece è tutto a tuo favore e tu non te ne rendi conto.”

Queste sono le parole della madre del giovane ballerino, pensate e dette per trasmettergli la forza di andare avanti e continuare questo suo magnifico percorso. Ad ora però sono innumerevoli i pensieri che gli frullano per la testa, cosa accadrà nelle prossime ore?