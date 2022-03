By

UeD, amatissima protagonista si sente male. Maria De Filippi lascia lo studio per la prima volta. Un video mostra quello che è successo nell’ultima puntata del dating show di Canale 5.

Panico nell’ultima puntata di Uomini e Donne, proprio lei si sente male. La conduttrice è costretta a lasciare lo studio per risolvere la situazione. È la prima volta che succede in tanti anni di messa in onda.

Maria De Filippi è la padrona di casa perfetta per un programma che da tanti anni riscuote tanto successo: Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 è seguitissimo dai telespettatori che attendono con ansia, ogni giorno, le nuove puntate per scoprire come evolvono le vicende sentimentali di dame e cavalieri e corteggiatori e tronisti.

Da ormai più di 2 anni, la moglie di Maurizio Costanzo ha deciso di unire i due troni, quello classico e quello over, e il risultato, come sempre, è strepitoso: ogni puntata si conclude con picchi di share altissimi.

D’altronde, Maria De Filippi non sbaglia mai un colpo. Ad attirare l’interesse del pubblico, a quanto pare, più che il trono classico è quello over. Signori e signore di ogni età si presentano alla corte mariana per trovare l’amore.

Chi è la donna che si è sentita male a Uomini e Donne

Proprio nell’ultima puntata di UeD, una protagonista del trono over si è sentita male e la conduttrice è stata costretta a lasciare lo studio.

L’ultima puntata di Uomini e Donne ha riservato davvero delle sorprese inattese. Maria De Filippi ha fatto sedere a centro studio, ancora una volta, la simpatica Pinuccia. Come sappiamo, la dama di Vigevano sta vivendo degli alti e bassi con il cavaliere Alessandro.

Dopo una discussione, a causa della quale la signora aveva annunciato di voler terminare la sua frequentazione con Alessandro, la padrona di casa ha annunciato l’arrivo di un’altra dama, Vincenza, giunta in trasmissione per conoscere il cavaliere.

La nuova dama ha fatto esplodere di gelosia Pinuccia che finalmente ha confessato i suoi sentimenti per Alessandro. Tina Cipollari, che non ha mai apprezzato il comportamento della donna di Vigevano, ha attaccato ancora una volta pubblicamente Pinuccia affermando che non ha mai le idee chiare sui sentimenti e dicendo che spesso tratta male Alessandro che merita di meglio.

Di fronte alle parole dure della Cipollari, la dama è scoppiata in lacrime e ha lasciato lo studio. Maria De Filippi si è alzata ed è andata dietro le quinte per consolare Pinuccia: “Tina fai sempre questi casini” ha detto scherzosamente la conduttrice che con la sua proverbiale calma è riuscita a ristabilire la tranquillità di Pinuccia.