Tomaso Trussardi, sapete chi è l’ ex? Prima di Michelle c’era la più amata di UeD

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno messo la parola fine al loro matrimonio. Ma prima della showgirl chi c’era al fianco di Tomaso?

I fan che sostenevano la coppia non sono stati contenti della rottura tra Tomaso Trussardi e la showgirl italo svizzera.

Tomaso Trussardi dopo la Hunziker

Sono stati undici gli anni che hanno visto legato Tomaso Trussardi a Michelle Hunziker. Nel corso di questi anni, non solo l’ha sposata ma la coppia ha anche avuto due figlie. La separazione è stata annunciata con un comunicato stampa ufficiale a tutti i fan della coppia a gennaio. In realtà, però, dei rumors volevano che si fossero separati già prima. A novembre. Sia lui che lei, infatti, vivevano in case separate.

Oggi la Hunziker sembra aver avuto un riavvicinamento, per lo meno televisivo, al padre della sua primogenita, Eros Ramazzotti. E Tomaso? Già a metà gennaio fu visto sulle piste insieme ad una bionda che, poi, si scoprì fosse l’assistente personale di Elisabetta Franchi. Ma chi c’era nella sua vita prima di Michelle Hunziker?

Chi era l’ex di Tomaso Trussardi?

Il nome Anna Munafò vi dice qualcosa? La showgirl si classificò seconda a Miss Italia nel 2005 per poi diventare una tronista di Uomini e Donne nel 2013 entrando nel cuore di tutti i fan del programma. La ragazza è stata anche nota alla stampa scandalistica per aver avuto un flirt proprio con Tomaso Trussardi.

La donna è convolata a nozze con Beppe Saporita ed è diventata mamma di un bimbo. Quindi, per gli ex fan della coppia, almeno per il momento, non c’è speranza che i due possano tornare insieme. Inoltre, tra i due, le cose non finirono affatto bene.

Trussardi ha avuto altre donne dello spettacolo al suo fianco. Qualche altro esempio? L’ex Meteorina Lucia Fabiani, che è stata con lui per 13 anni. Poi Alessia Ventura, con cui è stato insieme per un flirt dopo la rottura di lei con Inzaghi.

Ad un’intervista di anni fa, Anna Munafò raccontò di essere stata contattata dopo Miss Italia proprio da Tomaso Trussardi che le chiese di diventare modella per la sua azienda. Stando a quanto raccontò Anna, però, la chiamata per un colloquio a Milano ed il successivo incontro, furono una messa in scena al solo scopo di Trussardi di conoscere la ragazza.