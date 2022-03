PostePay, non aprite la truffa svuota conto: basta poco e siete rovinati

Continuano le truffe PostePay che prosciugano i conti nel giro di pochi minuti: basta poco per rispondere ad un messaggio ed essere rovinati.

Sono molti gli utenti che sono caduti nella trappola dei cyber criminali e si sono visti svuotare in un attimo il conto. Assai diffusa è il c.d. “phishing”: si tratta di una tipologia di truffa per la quale un utente fornisce ai cyber criminali i dati personali e bancari che lo riguardano.

In altri casi, la truffa parte con la ricezione di un sms o di un messaggio e-mail. La vittima cade facilmente nella trappola in quanto il messaggio che riceve fa riferimento a falsi problemi che riguardano le possibilità di prelievo e ad un presunto accredito ricevuto.

Truffa PostePay: di cosa si tratta?

Molti titolari della PostePay stanno ricevendo un sms o un messaggio email che fa riferimenti a falsi problemi che riguardano le possibilità di prelievo o ad un accredito ricevuto.

Alle vittime viene richiesto di inserire i propri dati dopo averci fatto cliccare su un link malevolo allegato al messaggio. È buon consiglio cestinare ogni tipo di comunicazione ed è bene consultare l’area riservata del sito istituzionale di Poste Italiane.

Ecco il testo del messaggio che sta arrivando:

Gentile cliente (nome e cognome), Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate. Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking. Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa. Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

Truffe PostePay: come evitare tutti i tipi di truffe?

Poste Italiane S.p.A. non richiede mai i dati riservati in nessuna modalità e per nessuna finalità. Nel caso in cui qualcuno dovesse presentarsi come operatore di Poste Italiane SPA e dovesse richiedere determinate informazioni, è bene fare molta attenzione e comprendere subito che si tratta di un tentativo di frode.

Una volta ricevuta l’email è bene controllarne l’attendibilità e verificare che il mittente sia realmente chi dice di essere.

È buon consiglio non cliccare sul link contenuto nelle e-mail sospette. Se per errore dovesse accadere, è necessario chiudere subito il web browser.

È bene non scaricare gli allegati delle e-mail sospette prima di aver verificato l’identità del mittente.