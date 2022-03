“La famiglia finalmente si allarga”: che bella sorpresa per la regina Elisabetta

By

Lieta notizia per Buckingham Palace, finalmente la famiglia si allarga. Grande sorpresa per la regina Elisabetta.

La famiglia di Buckingham Palace si allarga. La monarca di Inghilterra pronta ad accogliere un nuovo membro tra i componenti della Royal Family.

Grande sorpresa per la regina Elisabetta

La monarca d’Inghilterra non sta affrontando giornate semplici. Il 20 febbraio è risultata positiva al covid-19 e da allora ha dovuto rinunciare a tutti gli impegni e le visite ufficiali e istituzionali per curarsi.

Riguardo la sua salute, negli ultimi giorni, sono uscite fuori notizie che hanno preoccupato il mondo. Un programma televisivo australiano, A current affair, aveva divulgato la notizia che la monarca inglese si stesse curando con un farmaco antiparassitario, ivermectina, vietato sia in Australia che nel Regno Unito.

Si è trattato chiaramente, come ha specificato la stessa trasmissione, di un errore umano causato da un montaggio sbagliato di un servizio che aveva come protagonista proprio Queen Elizabeth.

A quanto pare, la monarca si sta riprendendo giorno dopo giorno, e per adesso manifesta solo sintomi parainfluenzali. Intanto arriva, dopo un periodo particolarmente difficile per la sovrana inglese, una lieta notizia: la Royal Family si allarga.

La Royal Family finalmente si allarga

Ebbene sì, la regina Elisabetta, dopo un periodo difficile, può tornare a sorridere.

Il 2021 non è stato semplice per la monarca dato che ha dovuto dire addio al suo grande amore, il principe Filippo di Edimburgo e ha dovuto affrontare i problemi causati da suo figlio, il duca di York che è stato accusato di molestie e di aver messo in piedi un giro di prostituzione.

Per non parlare poi delle rogne provocate da Harry e Meghan oltreoceano che con le loro interviste sganciano ogni volta bombe clamorose sulla Royal Family. Arriva però per la monarca inglese una lieta notizia: la famiglia reale si allarga.

Peter Phillips, uno dei suoi nipoti preferiti, figlio della principessa Anna e dell’ex marito, il capitano Mark Phillips, ha presentato la sua dolce metà alla sovrana. Peter è stato sposato con Autumn Kelly dalla quale si è separato lo scorso anno.

Adesso ha ritrovato il sorriso con Lindsay Wallace. Una fonte ha raccontato al The Sun:

“La regina è una delle persone più importanti nella vita di Peter quindi è giusto che le presenti Lindsay. È stato un incontro molto caloroso e la regina è stata chiaramente felice di incontrare qualcuno che rende Peter così sereno”.

Non è la prima volta che la nuova compagna di Peter partecipa ad un evento reale. Già in passato ha preso parte ad eventi pubblici in compagnia della principessa Eugenia e di suo marito.