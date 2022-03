Gigi D’Alessio, “Lasciato in eredità a LDA” | Un regalo dal valore inestimabile

Il famosissimo cantante Gigi D’Alessio decide di lasciare un bene dal vaore inestimabile al figlio LDA. Ecco di che cosa si tratta realmente e cosa si cela dietro le sue parole.

In questi ultimi mesi, grazie alla partecipazione del giovane talento al rinomato programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi, il nome del cantante è nuovamente sulla bocca di tutti gli italiani. Il percorso del cantante nel talent più seguito d’Italia ha preso in considerazione più volte gli interventi del famoso cantante.

Luca inizialmente non voleva rivelare la sua vera identità poiché non voleva ottenere nulla grazie alla sua notorietà. Si è presentato sotto altre vesti infatti per far capire al mondo che anche lui vale molto come artista e omettere di essere il figlio del famoso cantante gli è parsa un’idea perfetta per non far influenzare in alcun modo il suo percorso.

Tuttavia il suo piano non ha ottenuto molto il risultato tanto desiderato. In molti quindi hanno iniziato a porsi alcune domande non conoscendo la sua storia. Per chi non lo sapesse quindi è bene fare chiarezza, il giovane cantante è il frutto dell’amore nato fra il cantante e la famosa Carmela Barbato.

Gigi D’Alessio lo lascia in eredità a LDA, un regalo dal valore inestimabile

Dal momento che in molti si sono posti numerose domande a riguardo è giusto dare una risposta ai vari dubbi. I due si sono conosciuti molti anni fa ma la loro storia purtroppo non ha avuto alcun lieto fine. A quanto pare infatti il famoso cantante decise di separarsi definitivamente dalla moglie così da poter continuare tranquillamente la sua relazione con la cantante Anna Tatangelo.

Per questo motivo infatti oggi Luca si ritrova un’eredità inestimabile. Dovete saprete infatti che Carmel, ex moglie del cantante, gli concesse il divorzio solo a conto che i due scendessero a patti. Le condizioni furono ovviamente di natura economica, bisogna inoltre tenere conto che la donna ha poi cresciuto i tre figli avuti dall’uomo. Per questo motivo infatti decise di stimare una somma di denaro che le avrebbe consentito di vivere in tranquillità così da poter crescere serenamente i figli.

Oltre alla stima di ben 15 mila euro mensili richiesti ed oltre tutte le vacanze pagate come richieste dall’accordo, Gigi ha dovuto lasciare la casa a Posillipo. La quale poi resterà ovviamente ai figli della coppia ormai divorziata da diversi anni. Luca quindi potrebbe essere il proprietario di casa dal valore inestimabile.