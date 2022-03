Emanuele Filiberto di Savoia: la terribile malattia tornata per la seconda volta

Dolore per Emanuele Filiberto, la terribile malattia si ripresenta per la seconda volta. Ecco il male che ha sconvolto la vita del Principe di Savoia.

Emanuele Filiberto di Savoia racconta, a cuore aperto, della terribile malattia che è tornata a fargli visita per la seconda volta. I dettagli.

Emanuele Filiberto preoccupa tutti

Emanuele Filiberto di Savoia, classe 1972, è il figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Doria, nonché nipote dell’ultimo re d’Italia, Umberto II di Savoia. Nato e cresciuto in Svizzera, a causa dell’esilio previsto per la sua famiglia dalla costituzione repubblicana, ha fatto la sua entrata in Italia, per la prima volta, solo nel 2002.

Nonostante si proclami principe, i suoi titoli nella nostra nazione non hanno alcun valore legale. Ha sposato l’attrice francese Clotilde Courau nel 2003 ed è padre di due bambine, Vittoria Cristina e Luisa Giovanna, nate entrambe a Ginevra.

Emanuele Filiberto ha sempre amato le luci dei riflettori ed infatti si può considerare a tutti gli effetti un personaggio del piccolo schermo. Sapete che il principe ha dovuto affrontare una terribile malattia? Purtroppo il brutto male è ritornato a distanza di tempo nuovamente nella sua vita.

La terribile malattia del Principe di Savoia

Emanuele Filiberto di Savoia ha dovuto combattere contro una terribile malattia, un tumore ai seni paranasali. Tra il 2009 e il 2011 è stato sottoposto a diverse operazioni chirurgiche che lo hanno fortemente destabilizzato sia fisicamente che psicologicamente.

Il nipote dell’ultimo re d’Italia non ha nascosto le sue ansie le sue preoccupazioni e ha dichiarato, in una recente intervista rilasciata a Ok salute, di aver temuto di perdere la vita e dover lasciare la moglie e le sue bambine.

Come si è accorto di questo terribile male? A causa di alcune difficoltà respiratorie che lo hanno convinto a rivolgersi ad un medico specialista. È stata sua moglie Clotilde ad accompagnarlo dopo essersi resa conto dei suoi problemi respiratori:

“Un giorno rimai senza voce. Non ci badai più di tanto ma dopo una settimana Clotilde mi convinse ad andare dal dottore salvandomi la vita”.

Il tumore che lo ha colpito purtroppo è stato aggressivo. Il principe è riuscito però a riprendersi e a tornare a condurre una vita normale. Nel 2019 però, il brutto male si è ripresentato e ha ribussato alla sua porta.

Fortunatamente anche per la seconda volta Emanuele Filiberto è riuscito a sconfiggere il tumore e oggi parla dell’importanza della prevenzione che nel suo caso gli ha permesso di continuare a vivere.