Barbara Palombelli, clamoroso a Forum: mostra il dito medio al giudice | VIDEO

I protagonisti del longevo programma tv di rete 4 Forum non la smettono di stupire il pubblico e la stessa Barbara Palombelli. Vediamo cosa è successo.

Che i casi messi in scena siano studiati a tavolino con attori si sa ma Barbara Palombelli non lo da a vedere, così come il giudice di Forum.

Barbara Palombelli e Forum

Oltre a condurre Forum, Barbara Palombelli è al timone anche di Stasera Italia. Secondo alcune voci, però, ci potrebbe essere un’inversione di tendenza nella sua carriera. Nel mirino è finito proprio Forum. Il pubblico, infatti, ha notato che alcuni casi portati nell’aula televisiva, non fossero proprio autentici.

Ad aggiungersi, anche alcune affermazioni fatte dalla stessa Barbara Palombelli. Una su tutte, quella relativa alla violenza di genere sulle donne. Questi sarebbero i motivi che potrebbero indurre Mediaset a rimuovere la Palombelli da Forum anche se, la conduttrice, resta una delle più stimate in Italia, per via della sua carriera.

Il caso del dito medio

In una puntata di Forum è andata in scena la storia di Maria Rita. La donna si è presentata davanti al giudice con il dito medio alzato. Una situazione parecchio imbarazzante ma, al tempo stesso, surreale. Il dito non era alzato in segno di dissenso o per fare il consueto gestaccio. La donna aveva il dito fasciato e lo ha detto subito al giudice che la fasciatura al dito non era affatto un affronto all’autorità del giudice.

Oltre ad averlo fasciato, Maria Rita ha confessato alla platea, dalla sua sbarra, di dover tenere la mano sollevata per questioni di circolazione. Dunque, il suo gesto che poteva essere letto come un affronto, non era altro che un problema non dovuto alla sua volontà. Una scena parecchio divertente, recitata, però, secondo alcuni fans, un po’ male dalla sua interprete. Al che, il giudice ha affermato sconsolata:

“Quindi ce lo dovremo tenere per tutto il dibattimento?”.

La scenetta è continuata con una Maria Rita che ha affermato che il suo dito si trovava in quelle condizioni a causa del signor Robertino. A quel punto, venne inquadrato un signore abbastanza massiccio ma anche molto imbarazzato.

Il caso, a suo tempo, è stato inserito persino da Striscia la Notizia nella rubrica dedicata ai Nuovi Mostri che raccoglie tutto ciò che di peggio c’è stato in tv nel corso della settimana.