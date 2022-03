Ambra, ricordate la prof del GF? Si è sposata proprio con lui: “Sistemata a vita”

Ambra Lombardo partecipò al Gf Vip in qualità di modella ma anche di insegnante. Oggi è promessa sposa di un uomo molto importante. Vediamo di chi si tratta.

Ultimamente Ambra del Gf era stata vista spesso tra Los Angeles e Miami.

Chi è Ambra del Gf?

Ambra Lombardo è stata un’ex concorrente del Gf Vip, edizione 16. Entrò nella casa di Cinecittà in qualità di modella ma, nella sua carriera la donna è anche un’insegnante. Ai media è diventata nota per essere la ex di Kiko Nalli. L’uomo è a sua volta noto per essere stato spostato con Tina Cipollari.

Ambra ha conosciuto Kiko proprio tra le mura della casa più spiata d’Italia. Conosciutisi nel 2019, la loro storia d’amore è stata costellata da alti e bassi, per poi concludersi definitivamente nel 2020.

La donna ha dichiarato di avere avuto sempre storie d’amore durature. Era single al momento dell’ingresso al Gf Vip. Classe 1986, dopo l’esperienza in casa, decise di rifarsi il seno.

Il suo nuovo fidanzato

Ambra Lombardo ha annunciato sui suoi social di essersi ufficialmente fidanzata. Il suo futuro marito sarà Lorenzo Cascino, un imprenditore italiano che lavora proprio negli USA dove la donna ha trascorso parecchio tempo in questi ultimi mesi. La proposta è arrivata proprio nel mese di febbraio, eletto mese dell’amore.

I due sono stati ripresi da una telecamera nascosta, nei pressi di una chiesa a Miami. Improvvisamente, Lorenzo si è inginocchiato e le ha dato l’anello di fidanzamento. Una scena che non poteva essere condivisa dall’ex inquilina del Gf Ambra.

Lorenzo Cascino è noto per essere il responsabile dello sviluppo commerciale di Visionnaire Home, un marchio che si occupa di design di interni. L’azienda ha sede a Los Angeles. Cascino, però, è stato impegnato anche in ambito sportivo. Infatti, curò anche il marketing e la comunicazione dello Spezia Calcio, in qualità di supervisor.

E’ un uomo parecchio riservato, tanto da avere il profilo Instagram privato. La relazione tra i due è stata resa nota dalla stessa Ambra il giorno 5 febbraio, data della proposta di nozze. I fan della prof sono stati entusiasti. La nuova coppia è molto bella anche se, qualche male lingua ha ipotizzato che la donna si sia finalmente sistemata a vita, per via del benessere finanziario del futuro marito.