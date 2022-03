Anna Borsa si trovava in un negozio di parrucchiere in via Tevere, a Pontecagnano Faiano, Salerno, quando il suo ex ha fatto irruzione e l’ha colpita con diversi colpi di pistola.

Nonostante i soccorsi, per la vittima, che è stata colpita anche alla testa, non c’è stato nulla da fare. Il sindaco del paese, Giuseppe Lanzara, ha già dichiarato il lutto cittadino per il giorno dei funerali della 20enne.

Uccisa mentre è dal parrucchiere: Anna Borsa muore a 20 anni

Aveva solo 30 anni e una vita ancora da vivere l’ennesima vittima di un femminicidio, che si è consumato questa mattina a Pontecagnano Faiano, provincia di Salerno

La vittima è stata uccisa a colpi di pistola.

Anna Borsa, questo il nome della ragazza, si trovava in un salone di parrucchiere in via Tevere, quando il suo ex, A. E., ha fatto irruzione e le ha esploso contro diversi colpi di pistola, uno dei quali alla testa.

Poi è fuggito via, lasciando il corpo della ragazza in un lago di sangue. Per Anna Borsa non c’è stato nulla da fare.

I sanitari del 118, immediatamente giunti sul posto, nonostante i tentativi di rianimarla, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nella sparatoria sono state ferite altre due persone, tra cui l’attuale fidanzato della vittima. Uno dei feriti, che è stato trasferito all’ospedale Ruggi di Salerno, è stato centrato alla spalla da un colpo di pistola. Le condizioni di entrambi non sarebbero preoccupanti.

Non è chiaro se anche loro due fossero l’obiettivo del killer o se siano stati colpiti per caso.

Il sindaco di Pontecagnano dichiara il lutto cittadino

Mentre continuano senza sosta le ricerche del killer, che sarebbe l’ex fidanzato di Anna Borsa, il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, ha già dichiarato il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Anna Borsa.

“La città intera si stringe intorno alla famiglia. Al momento i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e stanno cercando l’ex della povera Anna, vittima dell’ennesimo femminicidio. Siamo addolorati. Si tratta di una notizia che sconvolge la nostra comunità”

ha scritto il primo cittadino in un post sui social.

Sull’identità del killer non sembrano esserci dubbi: si tratta del ragazzo con cui la vittima aveva avuto una relazione qualche anno fa.

Il giovane avrebbe agito a volto scoperto, facendo irruzione nel salone. Al momento un elicottero della Polizia sta sorvolando Pontecagnano Faiano per rintracciare il killer, mentre altre squadre gli stanno dando la caccia.