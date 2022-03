Anna Borsa, 30 anni, è stata uccisa ieri mattina, 1 marzo, nel salone di parrucchiere in cui lavorava a Pontecagnano Faiano, Salerno.

A premere il grilletto Alfredo Erra, ex fidanzato della vittima, che è stato fermato qualche ora dopo il delitto mentre vagava in un’area di servizio sull’A2.

L’omicidio di Anna Borsa

Un delitto efferato, che non ha lasciato scampo alla vittima quello avvenuto ieri mattina, 1 marzo, in un salone di parrucchiere in via Tevere, a Pontecagnano Faiano, nel salernitano.

Anna Borsa stava lavorando, quando il suo ex fidanzato, Alfredo Erra, ha fatto irruzione nel negozio e l’ha freddata con un colpo di pistola alla testa.

L’uomo aveva avuto una relazione con la vittima, che si era conclusa circa 8 mesi fa. Anna era andata avanti, aveva iniziato una nuova storia, mentre il suo ex non si è mai rassegnato a quella rottura, come dimostrano i numerosi post pubblicati sulla sua pagina Facebook.

Ieri mattina è entrato nel salone in cui Anna Borsa stava lavorando, le ha chiesto di uscire fuori per parlare.

La ragazza gli ha detto di non poter lasciare il lavoro, così il killer è andato via. È tornato poco dopo, con una pistola in mano, con cui ha ucciso la sua ex e ferito l’attuale fidanzato della ragazza, che si trovava nel negozio con lei.

Poi Alfredo Erra è fuggito a piedi.

Fermato l’ex fidanzato

Immediati sono scattati i soccorsi, ma per la giovane di Pontecagnano non c’è stato nulla da fare. Il fidanzato è stato soccorso è trasferito all’ospedale Ruggi di Salerno. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

Alfredo Erra è stato fermato qualche ora dopo il delitto, mentre vagava nell’area di servizio della stazione di San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, sull’autostrada A2.

L’uomo, che non ha opposto resistenza, è stato fermato e condotto in Questura per essere interrogato.

Una cliente di Anna Borsa ha raccontato di averla vista molto turbata ieri mattina, poco prima che un colpo di pistola mettesse per sempre fine alla sua vita.

“Non voleva più andare a lavorare, voleva lasciare Salerno”

ha raccontato la cliente, che ieri mattina è stata una delle ultime persone a vedere Anna ancora in vita.

Sembra che nelle scorse settimane il suo ex fidanzato sia stato visto varie volte girare nei pressi del salone di via Tevere.

Nonostante la loro relazione si fosse conclusa 8 mesi fa, Alfredo Erra continuava a pubblicare foto in compagnia della sua ex fidanzata. L’ultima risale al dicembre dello scorso anno.