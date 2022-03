Olena Zelenska, la first lady del presidente Zelensky: “Miei cari ucraini, sono orgogliosa di voi”

La first lady, moglie del premier Volodmymr Zelensky, nel 2019 è stata inserita da Focus nella lista delle persone più influenti dell’Ucraina.

Olena Zelenska: dagli studi al suo impegno nel sociale

Da architetto a first lady di un Paese martoriato dalla guerra, che in 6 giorni, ha perso oltre 400 civili, Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino Volodomymr Zelensky, sta dando prova di grande coraggio e umanità, in queste ore terribili.

Classe 1978, Olena Zelenska è nata a Kryvyi Rih. Dopo aver frequentato la facoltà di architettura, ha scelto la specializzazione in sceneggiatura.

Proprio in quell’occasione ha conosciuto quello che sarebbe diventato suo marito, nonché attuale presidente dell’Ucraina, Volodomymr Zelensky.

Il premier all’epoca studiava Giurisprudenza. I due hanno lavorato insieme, quando Zelensky era un attore comico.

Non solo, Olena ha co-fondato una casa di produzione chiamata Studio Kvartal 95 e ha scritto la sceneggiatura di spettacoli e film.

Il garbo e lo stile che la contraddistinguono è riuscita a conservarli anche in un’occasione difficile come quella che il suo Paese sta attraversando, sotto i bombardamenti della Russia.

Insieme ai figli e al marito ha deciso di rimanere in Ucraina. Olena e i suoi due figli, Aleksandra di 17 anni e Kiril di 9, hanno trovato un rifugio segreto nel Paese, da cui la first lady mantiene il contatto con il suo popolo, tramite i social.

Il messaggio d’orgoglio per il Paese

La pagina Instagram di Olena Zelenska è da 6 giorni a questa parte l’occasione per ripudiare la guerra, ricordando la forza e il coraggio dei suoi concittadini.

Da quando è iniziata l’invasione dell’Ucraina, da parte della Russia, Olena pubblica foto e video, mostrando la situazione del suo popolo, costretto a rifugiarsi nei sotterranei e nei rifugi per sfuggire ai bombardamenti.

“Siamo in guerra. A causa dell’attacco di Putin, gli ucraini devono portare i loro figli negli scantinati ogni notte e combattere il nemico sotto le mura delle loro case. L’Ucraina è un paese pacifico. Siamo contro la guerra e non abbiamo attaccato per primi. Ma non ci arrenderemo. Il mondo intero, guardate: lottiamo per la pace anche nei vostri Paesi”

si legge nel suo ultimo post su Instagram, pubblicato 14 ore fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Nel 2019 la rivista Focus l’ha inserita nella lista delle persone più influenti dell’Ucraina. Da sempre accanto al marito, senza mai interferire con le sue scelte, anche questa volta non ha mancato di mostrare sostegno al suo compagno di vita.

Proprio nelle scorse ore, il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina Oleksiy Danilov ha annunciato che il 26 febbraio scorso è stato sventato un attacco terroristico da parte di un gruppo ceceno che aveva l’obiettivo di uccidere il presidente Zelensky.