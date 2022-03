La ballerina professionista di Amici, Francesca Tocca, ormai stanca delle avance di Rudy Zerbi vuole chiudere tutto. Il fastidio che prova nei suoi confronti è ormai evidente.

Come ben saprete questi ultimi giorni sono particolarmente decisivi per tutti i giovani talenti che si trovano attualmente all’interno del programma televisivo più amato dagli italiani. Per questo motivo infatti tutti gli allievi che hanno deciso di intraprendere un percorso all’interno del talent si ritrovano particolarmente sotto pressione poiché la data prefissata per l’inizio del serale è ormai molto vicina. Tentano infatti di dare il meglio di sé così da potersi aggiudicare un posto sicuro.

Per fari sì che questo accada devono continuare ad esibirsi e dare prova del proprio talento senza alcuna distrazione. Le esibizioni più complicate necessitano ovviamente della presenza dei ballerini professionisti. I quali si prestano per mostrare i vari passi che i giovani talenti andranno poi a fare. Inoltre, se si tratta di un passo a due, gli stessi ballerini professionisti danzano con gli allievi.

La ballerina è una bellissima donna dotata di un talento incredibile e, nelle ultime settimane in particolar modo, di questo se ne è accorto anche il professore Rudy Zerbi. Quest’ultimo, nonostante è a conoscenza del legame matrimoniale che lega la donna al professore Raimondo Todaro, continua spudoratamente a commentare in modo acceso la sua presenza nello studio.

Francesca Tocca stanca della avance di Rudy Zerbi nel programma Amici: ecco cosa è successo

Nella scorsa puntata del rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi, la famosa ballerina si è esibita in un passo a due. Il tutto fatto per mostrare a tutti i presenti i passi che, il giovane allievo, avrebbe poi eseguito direttamente con lei.

Ovviamente, il tutto è stato eseguito tenendo conto delle varie norme anti-contagio. Dopo aver terminato la dimostrazione ha deciso di intervenire prendendo in considerazione l’atteggiamento del famoso professore.

“Rudy è finita, è andata via. Ti eri proprio incantato.” – Con queste parole la professoressa di danza ha ripreso l’uomo, essendo a conoscenza dei vari episodi accaduti precedentemente. Al che il professore ha deciso di non controbattere. Nonostante la sua scelta però la ballerina ha deciso di mostrare il suo fastidio proprio per far capire che questa situazione sta creando del vero disagio. Dopo molte puntate, è ormai stanca dei suoi “apprezzamenti”.

Francesca ormai piena di Rudy 🤦‍♀️ pic.twitter.com/lpB8GIo8KK — Marietta (@Mariettamitica) March 2, 2022

Dal suo viso infatti si può ben notare quanto questa sia stufa della di questa situazione creatasi nel talent. Inoltre, all’interno dello studio il maestro di danza Raimondo Todaro, nonché marito della donna non era presente fisicamente poiché positivo al Covid-19. Anch’esso ha deciso di non esprimere il suo pensiero poiché si sarebbero potute creare dei dissapori e non lo ha sicuramente reputato giusto nei confronti degli allievi che presto arriveranno al serale.