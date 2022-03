Tragedia a Edolo, bambino di 4 anni muore soffocato da un pezzo di wurstel

By

Il piccolo era a pranzo con il papà quando è avvenuto il dramma. Nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimarlo, protrattisi per oltre un’ora, il bambino, residente a Edolo (Brescia) non ce l’ha fatta.

Sotto choc il papà che era con lui al momento della tragedia che ha immediatamente allertato i soccorsi. Un elisoccorso è decollato da Sondalo, ma il soccorritore non è riuscito a fare nulla per evitare la morte del piccolo.

Dramma a Edolo: muore bambino di 4 anni

Una tragedia inimmaginabile quella accaduta lunedì 28 febbraio a Edolo, piccolo comune del bresciano.

Un bambino di appena 4 anni è morto soffocato da un pezzo di wurstel, mentre era a pranzo con il papà.

È stato proprio lui ad accorgersi che il piccolo non respirava più. Così ha allertato i soccorsi, mentre lui stesso ha provato ad aiutare il figlio.

Un mezzo dell’elisoccorso è decollato da Sondalo. Il piccolo è stato caricato sull’elicottero, mentre le manovre di soccorso sono andate avanti per oltre un’ora.

All’arrivo all’ospedale di Sondalo, i medici sono riusciti a estrarre il pezzo di carne rimasto incastrato in gola, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare.

È rimasto troppo a lungo senza respirare. Qualche ora dopo il suo arrivo nel nosocomio bresciano, i sanitari non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Sotto choc il papà del piccolo che ha assistito inerme alla tragedia costata la vita a suo figlio.

La famiglia del bambino, di origini albanesi, da tempo viveva in Vallecamonica. La salma del piccolo è già stata restituita ai genitori, che nei prossimi giorni organizzeranno il funerale.

L’esame autoptico sul corpo del bambino non è stato disposto, perché non sembrano esserci dubbi sulle cause della morte.

Oltre 50 bambini ogni anno muoiono soffocati per il cibo

La tragedia che ha colpito il piccolo di Edolo non è purtroppo l’unica. Si stima che ogni anno, in Italia, muoiano soffocati da un corpo estraneo, che sia un pezzo di cibo o un giocattolo, almeno 50 bambini.

Un numero impressionante, che in tutta Europa tocca quota 500.

Al di sotto dei 3 anni, il soffocamento è la principale causa di morte. Come riferisce l’Adnkronos, gli alimenti che causano il maggior numero di soffocamenti sono gli ossicini di pollo e le lische di pesce.

Di solito però le conseguenze più gravi derivano dalla carne, wurstel in primis, come nel caso del piccolo di 4 anni deceduto a Edolo.