Caro bollette, evita le mazzate a fine mese: 5 incredibili trucchi per risparmiare

Con il continuo rincari delle bollette energia elettrica e gas è necessario correre ai ripari e seguire 5 incredibili trucchi per risparmiare.

Con lo scoppio della guerra in Ucraina si prevede che i rincari della materia prima continueranno per tutto il 2022. Scopriamo quali sono i trucchetti infallibili da mettere in atto per evitare il salasso delle bollette luce e gas.

Caro bollette: 5 trucchi per evitare il salasso

Con la ripresa post pandemia Covid-19 e con lo scoppio del conflitto Ucraina e Russia il prezzo della materia energetica è salito alle stelle. Il Governo Draghi ha stanziato un plafond di risorse per sostenere economicamente le famiglie italiane e le imprese, che sono interessate dal caro bollette energia elettrica e gas.

Attivare una tariffa con prezzo b

loccato

Con i continui rincari del prezzo delle bollette energia elettrica e gas è bene correre ai ripari e rifugiarsi in una più sicura tariffa con prezzo bloccato. In genere, i fornitori di energia elettrica e gas offrono interessanti promozioni che possono avere una durata da un anno ai 3 mesi. Diverse compagnie energetiche offrono la fornitura da fonti naturali e rinnovabili e il prezzo della tariffa è bloccato, senza conguagli durante la durata della fornitura.

Passare al mercato libero

Altro trucchetto per correre ai ripari dal caro bollette è passare al mercato libero, che diventerà obbligatorio a partire dal 2024.

Optare per una promozione DualFuel

Le Offerte Dual Fuel consentono di usufruire di luce e gas con lo stesso fornitore. Con la promozione DualFuel il prezzo della fornitura di energia elettrica cala ma i servizi offerti aumentano, oltre alla qualità. In questo modo si crea un vero e proprio risparmio per gli utenti della fornitura energia elettrica e gas.

Cercare di ridurre i consumi

Una strategia per mettersi al riparo dal caro bollette è convertirsi all’energia verde, installando un impianto fotovoltaico. Inoltre, è bene spegnere le luci quando non occorrono, minimizzare l’utilizzo della lavatrice e lavastoviglie ed abolire lo standby degli apparecchi elettronici.

Attivare la domiciliazione bancaria

Per risparmiare sul salasso delle bollette luce e gas è bene attivare la bolletta digitale o smart e beneficiare di interessanti vantaggi.