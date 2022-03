By

Sapete con chi è stata Beatrice Borromeo prima di convolare a nozze con Pierre Casiraghi? Il suo ex è famosissimo, uno dei personaggi di spicco più importanti d’Italia.

Beatrice Borromeo e l’amore con Pierre Casiraghi

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono una delle coppie più belle dello showbiz italiano e internazionale. Lei, modella, giornalista ed ex conduttrice televisiva, figlia di Carlo Ferdinando Borromeo e di Paola Marzotto. Lui, terzogenito della principessa Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, nonché ottavo nella linea di successione al Principato monegasco.

Si sono conosciuti nel 2008, a Cannes. Lei, documentarista, era lì per fare alcune riprese per la trasmissione Annozero. Lui, invece, era ospite d’onore. Casiraghi, racconta la Borromeo in un’intervista che ha fatto la storia, si è avvicinata a lei sussurrandole all’orecchio: “ti amo e ti sposerò”. Ha mantenuto la promessa.

A luglio 2015 i due sono convolati a nozze civilmente e poi ad agosto dello stesso anno hanno festeggiato la cerimonia religiosa sull’isolino di San Giovanni. I due hanno subito allargato la famiglia: nel 2017 è nato Stefano Ercole Carlo Casiraghi, il loro primo figlio e l’anno successivo, il secondogenito Francesco Carlo Alberto.

Il loro matrimonio va a gonfie vele, nonostante anche loro, come tutti, abbiano vissuto degli alti e bassi. Sapete chi c’era nella vita di Beatrice Borromeo prima di Pierre Casiraghi? Lui è famosissimo ed è uno dei personaggi più potenti d’Italia.

Chi è l’ex fidanzato della Borromeo

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi stanno insieme da tanti anni e continuano ad amarsi alla follia. Anche loro, come tutte le coppie, hanno vissuto dei momenti no. Qualche anno fa, il terzogenito della principessa Carolina di Monaco, è stato beccato in compagnia di un’altra donna con la quale, si sarebbe scambiato anche un bacio.

Si è parlato per mesi di una crisi con la compagna, troppo indaffarata ad occuparsi di figli e lavoro ma la Borromeo ha tenuto però prontamente a smentire le insistenti voci di rottura con Casiraghi affermando che tra di loro non c’è mai stata alta marea.

Eppure, proprio nel periodo in cui Casiraghi è stato beccato in compagnia di un’altra donna, lei si è consolata tra le braccia del suo ex fidanzato. Sapete di chi si tratta? Stiamo parlando di Lapo Elkann, il nipote di Gianni Agnelli, nonché uno dei personaggi più potenti e di spicco d’Italia.

Beatrice e Lapo si conoscono da tanti anni. I due hanno avuto una relazione che è durata pochissimo tempo ma sono rimasti in ottimi rapporti. Oggi Elkann, dopo una vita di eccessi, si è trasferito in Portogallo insieme alla sua attuale moglie Joana Lemos che ha sposato il 7 ottobre 2021.

Lui è il maggior azionista dell’Italia Indipendent Group, nonché membro del Consiglio di Amministrazione della Ferrari N.V e responsabile del Gruppo Fiat.