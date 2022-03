Alex Belli scappa dall’Italia con una bellissima bionda, inchiodato in camera da letto | VIDEO

Il famosissimo ex vippone Alex Belli si dimentica apparentemente di Delia Duran e scappa all’estero con una bellissima donna bionda. Ecco di chi si tratta: tutti i dettagli a riguardo.

Il famoso vippone in questo ultimo periodo ha attirato nuovamente l’attenzione su di sé per via del ritorno all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il tutto concesso ovviamente da tutti gli autori del programma e dal famigerato conduttore televisivo Alfonso Signorini. La sua storia con la moglie Delia Duran ha attirato l’interesse perfino dei grandi volti del mondo dello spettacolo, i quali non si sono minimamente risparmiati nel giudicare le sue azioni.

Uno di questi grandi volti è ad esempio Silvia Toffanin, la quale lo ha invitato nel suo salotto televisivo perfino qualche giorno prima del suo ritorno nella casa e, come ben saprete, non ha molto apprezzato il suo racconto. Fra le mura della casa, inaspettatamente, l’attore si è nuovamente avvicinato alla moglie Delia mettendo perfino da parte il suo rapporto con Soleil Sorge. Nonostante questo però il triangolo amoroso si è comunque evoluto.

Vi ricordiamo infatti il bacio passionale fra le attuali vippone Delia e Soleil. Dopo circa dieci giorni l’attore ha dovuto abbandonare definitivamente la casa del reality poiché il tempo a lui concesso era terminato. A malincuore quindi ha dovuto salutare la moglie, fortunatamente la situazione tra i due però è stata chiarita e fra loro è tornata la pace.

Alex belli vola all’estero in compagnia di una bellissima donna: chi è lei

Anche se i due pare che siano ormai arrivati ad un punto d’incontro instaurando nuovamente un equilibrio, l’ex vippone ha nuovamente stupito tutti. A quanto pare infatti quella mostrata davanti a tutto il pubblico è una semplice pace apparente poiché attualmente l’attore si trova all’estero in compagnia di un’altra donna. A far fuoriuscire la notizia sono proprio i diretti interessati in uno dei salotti televisivi più conosciuti in tutta l’Italia.

Secondo quanto riferito infatti l’uomo si trova in Egitto per potersi finalmente ricongiungere con la propria pace interiore, per ciò però al suo fianco c’è proprio lei. In questi ultimi tempi abbiamo sentito spesso pronunciare il suo nome poiché lei è una grande amica della coppia anche se nell’ultimo periodo si è ritrovata in mezzo a discussioni inaspettate.

Stiamo parlando di Stella, la quale è stata invitata direttamente da Barbara D’Urso. Anche se non fisicamente, la donna si è presentata in putata tramite collegamento proprio perché anch’essa si trova in Egitto con lui. –“Eccolo qui ve lo presento è qui con me.”– Queste sono le parole di Stella, presentando Alex al pubblico si Pomeriggio 5.

Alex insieme a Stella ✈️✈️✈️ pic.twitter.com/skerKyMvu9 — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) March 2, 2022

Al che la stessa conduttrice è rimasta incredibilmente sorpresa nel vederlo ed ha perfino ironizzato sulla loro vicinanza. L’ex vippone ha quindi prontamente risposto dicendo: “Ciao Barbara.. Amore ma lei è il mio alter ego”. Queste parole non hanno fatto altro che scatenare una reazione sorprendente nella conduttrice, la quale non è riuscita a trattenere le forti risate.