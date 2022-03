Maria De Filippi incredibilmente sconvolta per ciò che ha detto il ballerino in diretta televisiva nello studio di Amici. Ecco tutti i dettagli su quanto accaduto.

In questi ultimi giorni tutti i partecipanti a questa nuova edizione del talent sono incredibilmente stressati per via dell’avvicinamento della data prefissata per il serale. Ebbene, nonostante la preoccupazione però tentano in ogni modo di dare il meglio di sé così da ottenere la maglia tanto desiderata. Alcuni di loro sono entrati solo da qualche settimana per via dell’eliminazione di svariati giovani talenti.

Come ben saprete, nessuno di loro attualmente ha la certezza di arrivare alla finale poiché perfino al serale, dovranno scontrarsi l’uno contro l’altro per contendersi il primo posto. Uno dei volti che, nonostante sia entrato nella scuola da solo pochissimi giorni, ha letteralmente conquistato l’interesse di tutti i professori presenti nello studio.

Lui è giovane ballerino ed ha già conquistato la maglia del serale, la quale gli permette di avere un posto sicuro nel prossime puntate del programma. John Erik si è esibito varie volte nello studio del programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi e sta tentando di instaurare dei legami anche all’interno della casetta.

John Erik ringrazia tutti coloro che “mettono il pesce” nella casetta di Amici, Maria rimane sconvolta

Nelle ultime ore lo studio del rinomato programma il ballerino, come vi abbiamo già anticipato, ha ottenuto la maglia dorata del serale. Ovviamente la maglia è stata molto meritata poiché il giovane talento è incredibilmente bravo.

Durante la riconferma della maglia, il giovane ballerino si è sentito in dovere di ringraziare tutti coloro che lavorano all’interno del programma. Questo gesto è stato molto apprezzato dai presenti nello studio e perfino dalla stessa conduttrice. Il ragazzo però, si è sentito in dovere di ringraziare anche persone inaspettate.

Inizialmente il suo ringraziamento è stato frainteso da tutti i presenti, la stessa Maria De Filippi è rimasta completamente sconvolta dalle sue parole. I professori hanno tentato in tutti i modi di capire di cosa realmente stesse parlando. –“Volevo ringraziare anche tutte le persone dietro, tutti. Chi ci porta le esigenze e chi mette il pesce. Tutto.” Queste sono le sue parole.

John Erik ma che combini 🤣 pic.twitter.com/ywvprzVcQj — Marietta (@Mariettamitica) February 28, 2022

Dopo le quali e dopo attimi di sorpresa, tutti i presenti sono scoppiati in una fragorosa risata ed hanno tentato di capire il ragionamento del ragazzo. Al che la maestra Celentano ha cercato di capire e, inaspettatamente, ha aiutato il ragazzo. In realtà infatti lui voleva semplicemente ringraziare anche chi si occupa della sartoria degli abiti e, ad esempio, cuciono i “pesciolini” ai pantaloni sfibrati.