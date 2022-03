Michelle Hunziker, clamoroso: la sua ‘peggior nemica’ consola Trussardi a casa sua

By

Arriva un’ulteriore batosta per Michelle Hunziker: la sua peggior nemica consola Tomaso Trussardi a casa sua. Ecco chi è la terza incomoda. Inimmaginabile.

Michelle Hunziker devastata per la separazione da Trussardi

Il 18 gennaio 2022, come un fulmine a ciel sereno, la conduttrice svizzera annunciava la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi. I due bellissimi, dopo 10 anni d’amore e due meravigliose figlie, si sono detti addio per ragioni ancora tutt’oggi non chiare.

Si è parlato di tradimenti, di amicizie non condivise e di incompatibilità caratteriali ma, a quanto pare, la realtà è diversa e la conoscono soltanto i diretti interessati. La Hunziker è stata protagonista di uno show in due serate, Michelle Impossible, per celebrare i 25 anni di carriera televisiva.

Ospiti della sua trasmissione che ha riscosso tanto successo, molti personaggi del piccolo schermo. In occasione di questo evento speciale, la presentatrice si è aperta e ha raccontato della sua sofferenza, seppur velatamente, per la fine del suo matrimonio. Intanto, arriva un’altra batosta per lei: la sua ‘peggior nemica’ consola l’ex marito proprio a casa sua.

Reduce dal successo di Michelle Impossible, la bella svizzera ora è tornata nuovamente nell'occhio del ciclone per il suo matrimonio finito con Tomaso Trussardi.

Mentre lei cerca di riprendersi e di dedicarsi solo alle figlie e ai progetti lavorativi, l’impresario di moda si consola con un’altra donna. Si tratta di Elisabetta Franchi. La stilista è da sempre amica della ex coppia ma ultimamente sembrerebbe un po’ meno di Michelle.

Da qualche giorno, la Franchi è al centro delle polemiche perché ha escluso dalla sua sfilata uno spazio che era dedicato ad una linea di cosmetici ideato dalla conduttrice svizzera, si dice, per esprimere la sua vicinanza al collega Trussardi.

Infatti Michelle sarebbe stata esclusa dalla fashion week. La stilista ha tenuto però a smentire le voci che la vedono in lite con la svizzera affermando:

“I giornali ne hanno inventate tante e ne inventano sempre tante. La verità è che sono una grande amica sia di Michelle sia di Tommaso. Io smentisco assolutamente. È un momento difficile e Tomaso è un grande amico e io quando vedo amici che arrivano al capolinea divento una mamma chioccia e gli apro il mio cuore, il mio frigo e la mia camera da letto”.

Insomma, la stilista smentisce asti con la conduttrice svizzera ma, intanto, si mostra sempre più vicina a Trussardi. Proprio con lui ha trascorso qualche giorno sulla neve a Cortina qualche settimana fa e a quanto pare lo ha ospitato anche a casa sua.