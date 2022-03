By

Ilary Blasi sorprende tutti: ci ha avvertito del divorzio con Totti, avevamo la verità sotto gli occhi ma non ci abbiamo fatto caso. Ecco tutti i segnali a cui non abbiamo badato.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono davvero sull’orlo del divorzio. A quanto pare, la crisi era presente già da qualche tempo. La conduttrice Mediaset ci aveva avvertiti del divorzio ma soltanto ora ne cogliamo i segnali.

Ilary Blasi e Francesco Totti, storia di un grande amore al capolinea

Non sembra essere un anno molto fortunato, questo, per alcune coppie del piccolo schermo. Dopo l’annuncio dell’addio di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, tra qualche tempo potremmo leggere anche della rottura definitiva tra Francesco Totti ed Ilary Blasi.

Ormai sono giorni che non si parla d’altro, che di un altro matrimonio tra due vipponi che potrebbe presto giungere al capolinea. A lanciare indiscrezioni di una crisi tra la bella conduttrice Mediaset e l’ex calciatore della Roma, è stato per primo Dagospia.

Nonostante Totti abbia cercato di smentire queste voci, in realtà sembra che tra i due la crisi sia presente e anche da tempi piuttosto lunghi. Ilary Blasi, in un certo senso, ci aveva già avvertiti del divorzio con il marito: avevamo la verità sotto gli occhi ma soltanto oggi ce ne siamo accorti.

L’intervista profetica della conduttrice

Ilary Blasi e Francesco Totti stanno insieme da vent’anni. Dopo tre anni di fidanzamento, 17 di matrimonio e tre splendidi figli, anche loro potrebbero presto annunciare la fine di un grande amore.

Sui rotocalchi di gossip sono ormai i protagonisti indiscussi. Anche se Francesco Totti ha smentito voci di una crisi, i segnali che i due stiano affrontando un periodo sentimentalmente non semplice sono ormai sotto gli occhi di tutti.

Innanzitutto, marito e moglie non si mostrano più sui social insieme ma neanche pubblicamente. A settembre, alla festa dei 45 anni dell’ex calciatore della Roma, Ilary Blasi non era presente. Ma non è tutto.

Risultano profetiche, col senno di poi, alcune parole che la bella conduttrice Mediaset ha rilasciato durante un intervista risalente a qualche mese fa. La Blasi, parlando della sua vita privata aveva affermato: “le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare”.

Insomma il preludio di crisi c’era e in senso lato la Blasi ce lo aveva anche annunciato. Secondo quanto riportato da Dagospia, in ogni caso, il loro matrimonio sarebbe ormai agli sgoccioli. I due vivrebbero già da separati in casa e lui frequenterebbe anche un’altra donna, tale Noemi Bocchi.