Eros, si è giocato l’ultima occasione: lei ha perso la testa per un suo collega

Il cantante famoso Eros Ramazzotti perde l’ultima possibilità con lei per via della sua vicinanza con il suo collega. Ecco tutti i retroscena su quanto accaduto.

Come ben saprete in questo ultimo periodo sono molti i chiacchiericci che circola sul volti famosi del mondo dello spettacolo. Uno fra questi vede come protagonista indiscusso proprio il cantante per via della sua estrema vicinanza con la famosissima showgirl Michelle Hunziker. I due hanno un passato insieme, sono stati sposati ed hanno condiviso momenti magici.

Dopo la separazione dall’imprenditore Tomaso Trussardi però sono apparsi nuovamente insieme ed il pubblico è rimasto letteralmente incantato da questo ritorno. In molti infatti hanno sperato in un vero e proprio ritorno di fiamma, a quanto pare però la situazione non si è evoluta proprio nel migliore dei modi come tutti speravano. I due hanno ammesso di essersi nuovamente avvicinati ma senza portare avanti alcun sentimento, poiché si considerano semplici amici.

Nonostante la dichiarazione rilasciata in diretta televisiva però tutti i loro fan hanno comunque sperato in un ufficiale ritorno di coppia. Ad attirare l’attenzione di questi ultimi però è un altro scoop che ha lasciato tutti senza parole.

Eros Ramazzotti perde la sua occasione con lei: tutta la verità

Come vi dicevamo, questa volta la famosa showgirl Michelle Hunziker non è affatto coinvolta, ad attirare l’attenzione è invece una ex del cantante con la quale è perfino convolato a nozze. Stiamo parlando della famosa modella Marica Pellegrinelli. Lei ed il cantante convolarono a nozze nel 2014 ma, per via di innumerevoli fattori contrastanti, si separarono nel 2019.

A quanto pare il cantante ha perso completamente ogni occasione di riconquista con lei poiché, nelle ultime ore la donna è stata vista in dolce compagnia di un altro uomo. Il caos creato da Eros e Michelle pare che abbai fatto chiarire le idee alla donna, la quale infatti si è lasciata completamente il passato alle spalle ed ha ricominciato con una nuova avventura con un dj.

Ebbene lui si chiama William Djoko ed ha 37 anni, quindi poco più grande di lei dal momento che lei ha 33 anni. Come vi abbiamo già detto lui è un produttore musicale ed un dj, attualmente vive in Olanda. A riportare la notizia, pubblicando perfino alcuni scatti è stata proprio Diva e Donna, a quanto pare infatti i due attualmente sono nel bel mezzo di una nuova storia d’amore. Cosa ne penerà il famoso cantante Eros?