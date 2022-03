“E dove lo vuoi” Barù senza pudore al GF Vip: Nelle lenzuola la domanda fa impallidire gli autori

Il vippone Barù fa letteralmente gelare gli autori del GF Vip che aspettano il peggio. La frase detta senza pudore nelle lenzuola proprio insieme a lei. Tutti i dettagli a riguardo.

In questi ultimi gironi la tensione è ormai palese, tutti i concorrenti non attendono altro che il termine del gioco di cui sono protagonisti da quasi sei mesi. Alcuni di loro sono all’interno della casa da molto più tempo, altri invece sono entrati solo pochi mesi fa, come ad esempio proprio il vippone in questione. L’attesa della finale sta letteralmente struggendo il gieffino.

Nelle ultime settimane il rapporto con la concorrente Jessica è completamente cambiato, i due sono molto più vicini e condividono ogni attimo della loro giornata. Come ben saprete però al gieffino non piace affatto iniziare un qualcosa di puramente sentimentale sotto gli occhi di tutta l’Italia. Per questo motivo infatti i suoi comportamenti non rispecchiano affatto le sue parole.

La stessa Principessa Jessica però è ormai stanca del suo gioco e tenta in tutti i modi di capire cosa realmente desidera l’uomo. Il suo timore di essere rifiutata da lui ha fatto sì che molti suoi atteggiamenti cambiassero e si placassero notevolmente.

Barù gela gli autori del GF Vip con la frase detta sotto le lenzuola

Con l’aiuto della sorella e dei suoi fedeli compagni Sophie Codegoni e Alessandro Basciano però ha deciso di non rinunciare a lui e di buttarsi a capofitto fra le sue braccia. Come vi abbiamo già anticipato i due sono sempre più vicini e, anche se il concorrente non desidera ricevere attenzioni in ambito “sentimentale” continua comunque a mostrare un forte interesse nei confronti della vippona.

Nella giornata di ieri i concorrenti hanno visto un film seduti nel salotto, i due però hanno deciso di vederlo tranquillamente nella camera in cui solitamente dorme lui. Successivamente si sono riuniti tutti nella camera di Jessica e quest’ultima insieme a Barù si sono seduti sul letto di Sophie e Alessandro. Ironizzando sul film visto, la vippona Jessica ha ripreso una frase abbastanza volgare dal film, ovvero: “Voglio il tuo c***o”.

Inutile dire che questa frase ha letteralmente spiazzato i presenti, la risposta del vippone però ha gelato praticamente tutti poiché non rientrava in alcun film: “Cosa sei disposta a fare? Popolo italiano l’avete sentita, insomma se si bruca ha giocato col fuoco. E dove lo vorresti scusa?”. Questa sua risposta ha allarmato perfino i presenti, i quali però poi sono scoppiati semplicemente in un grossa risata.