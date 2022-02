UeD: batosta per Gemma | Giorgio perde la testa per un’altra dama del trono over

Uomini e Donne, arriva un’altra batosta per Gemma Galgani: Giorgio Manetti perde la testa per un’altra dama del trono over. Ecco di chi si tratta.

Giorgio Manetti pronto a ritornare a Uomini e Donne? L’imprenditore fiorentino ha preso una sbandata per un’altra dama del trono over. Altro che Gemma!

Giorgio Manetti pronto a tornare nel salotto di Maria De Filippi?

Tra i protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne c’è stato sicuramente Giorgio Manetti. L’imprenditore fiorentino si è fatto conoscere dai telespettatori per la sua frequentazione con la dama torinese, Gemma Galgani.

Lei era follemente innamorata di lui ma lui non ricambiava i suoi sentimenti e così, quella che sembrava l’inizio di una relazione sentimentale unilaterale, si è conclusa bruscamente. Giorgio ha lasciato Uomini e Donne e si è (ri)fidanzato con la sua storica compagna, Caterina, con la quale è andato anche a convivere.

Gemma, invece, ha continuato a frequentare diversi uomini che sono arrivati alla corte di Maria De Filippi ma purtroppo nessuno si è rivelato essere il principe azzurro. Con grande sorpresa di tutti, il fiorentino torna a parlare e fa delle dichiarazioni piuttosto forti. L’imprenditore ha dimenticato definitivamente Gemma e si è preso una sbandata per un’altra dama del trono over.

Chi è la dama del trono over che ha fatto impazzire l’ex cavaliere

Giorgio Manetti ha completamente dimenticato Gemma Galgani e ha perso la testa per un’altra dama del trono over.

Sapete di chi stiamo parlando? In un’intervista recente, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha parlato della sua vita privata e sentimentale.

Innanzitutto, il fiorentino ha tenuto a smentire le voci di una presunta relazione con Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio. Manetti ha affermato che i due sono soltanto amici e che per una questione anagrafica l’amore tra loro non potrà mai sbocciare.

Ha rivolto poi qualche frecciatina anche alla sua ex fidanzata Gemma Galgani. L’imprenditore ha dichiarato che ormai con la dama torinese è acqua passata e ha confermato la rottura con Caterina, la sua storica compagna.

Per il momento, il gabbiano si proclama single. Non manca però di lanciare una bomba che potrebbe sconvolgere gli equilibri di una coppia appena formatasi. L’ex cavaliere afferma infatti che nel parterre femminile del trono over una donna in particolare l’ha colpito: si tratta di Nadia.

Parlando di Nadia, Giorgio afferma che è una donna non soltanto bellissima ma anche elegante, colta e raffinata. Ammette che, se si fosse trovato ancora nel parterre maschile, sicuramente l’avrebbe corteggiata, portata a cena fuori e avrebbe iniziato una frequentazione con lei.

Nadia però ora è impegnata con Massimiliano e quindi Giorgio può solo farsi da parte. Intanto, afferma che non ha alcuna intenzione, almeno per adesso, di ritornare a Uomini e Donne.