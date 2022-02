“Sophie ti aspetto”, scoop al GF Vip: Basciano chi? È innamorata proprio di lui

Scoop completamente inaspettato per la coppia composta da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, proprio lui si intromette tra i due vipponi del GF Vip. Tutti i dettagli su quanto accaduto.

In questi ultimi gironi abbiamo visto una coppia molto forte che, insieme hanno perfino aiutato incredibilmente la gieffina Jessica. Nonostante gli alti e bassi vissuti in questi ultimi mesi i due hanno comunque trovato un punto di incontro ed attualmente si ritrovano più affiatati che mai.

Grazie alle innumerevoli telecamere presenti in ogni angolo della casa del Grande Fratello Vip, abbiamo avuto il modo di vedere gli attimi che i due hanno trascorso insieme. La coppia ha perfino parlato di un futuro insieme e di una possibile convivenza. Nelle ultime ore però fra la loro quotidianità si è intromesso un uomo che mai ci saremmo potuti immaginare.

A quanto pare, con lui la ragazza ha trascorso altrettanti momenti intimi e, vedendola nelle braccia di un altro uomo, non ha più resistito. Entrambi tuttora non sono a conoscenza delle dichiarazione rilasciate, a breve però lo scopriranno proprio grazie l’intervento del famigerato conduttore televisivo Alfonso Signorini.

Proprio lui si intromette fra una delle coppie più amate del GF Vip: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Ovviamente stiamo parlando del famoso Fabrizio Corona, il quale non si è mai intromesso nel percorso della ragazza fino ad oggi. Nelle ultime ore però ha deciso di scatenare un putiferio mediatico che vede come protagonista proprio la ragazza. Inizialmente si sapeva semplicemente di una conoscenza fra i due, creata proprio da conoscenze in comune.

Entrambi però non hanno mai detto realmente cosa è successo tra i due e, secondo quanto riferito dallo stesso Corona in un’intervista rilasciata a “Chi”, i due in realtà hanno un passato sentimentale ed alquanto intimo.

“La nostra storia è imparagonabile. Stare con me è come andare all’università e frequentare , nello stesso tempo, un master in comunicazione in se*so e tutto il resto. Se eravamo innamorati? Lei si, non le è passata. [..] Per me Sophie quando esce dal GF Vip può venire a cena quando vuole. la aspetto a braccia aperte. Le voglio un bene dell’anima e sono l’unico che la conosce bene e sa quello che vuole veramente.”

Queste sue parole hanno letteralmente scatenato un putiferio poiché mai nessuno si sarebbe aspettato un suo intervento diretto. Lo stesso Alfonso Signorini è rimasto di stucco e, nel comunicare il tutto in diretta televisiva, è apparso molto provato.