“Prova a riconquistare la ex” La conduttrice demolisce Biagio e umilia Miriana Trevisan

Parole incredibilmente forti quelle della conduttrice dirette a Biagio, distruggendolo e umiliando pubblicamente la sua fidanzata Miriana Trevisan. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete all’interno della casa del grande Fratello Vip sono innumerevoli i legami che si creano, alcuni di questi vanno ben oltre una semplice amicizia. Spesso infatti abbiamo assistito al formarsi di svariate coppie, le quali tuttora a distanza di anni coltivano ancora il loro amore. Una delle svariate coppie che si sono create in questa sesta edizione del GF Vip è proprio quella formata dai due diretti interessati.

Tutti conosciamo le dinamiche accadute sotto gli occhi di tutti poiché riprese direttamente dalle telecamere attente del reality, per questo motivo infatti sappiamo come si è realmente formato il legame fra i due. Nonostante le svariate critiche i due sono sempre apparsi molto affiatati, perfino dopo l’eliminazione dell’ormai ex vippone, avvenuta tramite televoto da casa, i due continuano ad amarsi anche se a distanza.

In numerosi però non credono fermamente nelle loro parole ed hanno particolarmente criticato il loro avvicinamento. Una conduttrice in particolare, nelle ultime ore si è completamente schierata contro di loro arrivando al punto di umiliarli pubblicamente.

Biagio e Miriana Trevisan incredibilmente criticati ed umiliati proprio da questa conduttrice televisiva

Nelle ultime ore sul loro conto è scoppiato un vero è proprio putiferio. I due, come vi abbiamo già anticipato, non hanno ottenuto la piena approvazione del pubblico ed in particolare di una nota conduttrice. Lei si chiama Arianna David e contro di loro ha letteralmente scatenato il putiferio. A quanto pare la donna non crede alle parole dell’ex vippone poiché lo considera un grande stratega ed un vero bugiardo.

“Questa storia è vera come i soldi del Monopoli, chi conosce Biagio lo sa. Come entra in casa casualmente la prima persona con cui entra nel letto è Miriana. Biagio quando è uscito.. non è vero che in diretta ha lasciato la fidanzata perché poi quando è uscito l’ha richiamata subito. L’ha chiamata inventandosi un po’ di storielle anche per riconquistarla. Lui è entrato ed ha fatto tutta questa storia che a mio avviso, mi dispiace per Miriana, ma è tutto finto da parte sue. Lui è così, è un grande attore, lui ti usa solamente quando le fai comodo.”

Queste sono le parole della conduttrice, le quali ovviamente sono state poi mostrate alla diretta interessata, la quale ha deciso di non dare troppo peso alle sue affermazioni poiché fermamente convinta dell’amore che il suo fidanzato prova per lei. D’altro canto Biagio ha riferito direttamente ad Alfonso Signorini che la donna lo ha più volte chiamato, ancora prima di entrare nel cast del GF Vip così da potergli raccontare alcune scoop sui vipponi presenti in casa, informazioni completamente non richiesti.

Arianna contro Biagio e Miriana 🔥 pic.twitter.com/wFRlvzL0O2 — Gossip2022 (@Gossip20221) February 27, 2022

Inoltre ha affermato che dopo la sua uscita ha continuato a provato nuovamente a mettersi in contatto con lui così da poterlo avvisare sul passato di Miriana ma, senza pensarci troppo, lui ha rifiutato categoricamente di aver un dialogo con lei.