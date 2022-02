“Non ci sarà mai nessuno come lui” C’è Posta per Te, si sente male e non riesce a chiudere la busta

C’è Posta per Te ciò che è accaduto all’interno dello studio lascia tutti letteralmente senza parole. lei si sente male e non riesce a dire di no. Ecco tutto ciò che è successo realmente.

Come ben saprete lo studio del rinomato programma condotto dalla famigerata conduttrice Maria De Filippi è diventato ormai un luogo sicuro per tutti coloro che cercano di rimediare ai propri sbagli. Sono ormai innumerevoli anni che il format creato dalla stessa conduttrice ci lascia di stucco per via delle storie narrate e vissute dagli stessi partecipanti. Non è di certo la prima volta che ci emozioniamo davanti ad un episodio ed ovviamente non sarà nemmeno l’ultima.

Da sempre la donna si impegna per aiutare, nel miglior modo possibile, tutte le persone che per via di alcuni avvenimenti si sono allontanate dai propri cari. Ognuna di queste porta con sé che una storia incredibile che ha caratterizzato particolarmente la propria vita. A tutti sarà capitato almeno una volta nella vita di aver preso involontariamente o semplicemente inconsciamente le distanze da una persona cara.

Ebbene nello studio del programma Maria offre a tutti la possibilità di ricucire i legami persi. La maggior parte delle volte, grazie al suo aiuto, la situazione migliora ed i diretti interessati riescono a trovare una soluzione mettendo così da parte tutti i rancori ed i sentimenti contrastanti.

C’è Posta per Te, lei non riesce a chiudere la bista e si sente male

Come vi abbiamo già anticipato, purtroppo per via di innumerevoli avvenimenti un rapporto fra due o più persone può variare. Questo però non significa assolutamente che le cose non possano in qualche modo cambiare. Nella scorsa puntata del famigerato programma condotto da Maria De Filippi abbiamo assistito alla prova vivente che, nonostante le difficoltà e la lontananza, un sentimento può comunque non mutare nel tempo.

Un giovane ragazzo, travolto dai sensi di colpa per via delle varie decisioni prese, ha deciso di ricontattare l’amore della sua vita persa ormai da tempo. Lei, inaspettatamente lo lascia fare ma, distrutta dal dolore, non si sente di proseguire. Vedendo gli occhi della ragazza colmi di lacrime il ragazzo non ha potuto fare altro che esprimere tutto il suo dispiacere e svelarle il suo profondo affetto che tuttora prova nei suoi confronti. La stessa Maria De Filippi ha deciso intervenire poiché ha visto il destinatario della busta molto provato.

“Non è che io voglio chiudere, non gli chiudo la porta in faccia perché per me lui è lui. Non ci sarà mai nessuno come lui. Però non riesco a dirgli si perché io non ho la tranquillità di dirgli si e di accettare tutto quello che succede. Lui mi potrà dire mille volte che non è come prima ma non è vero.”

“Non ci sarà mai nessuno come lui..” 💔 pic.twitter.com/aDwshX1ojv — Gossip2022 (@Gossip20221) February 27, 2022

Questa è la risposta che la ragazza si è sentita di dire, nonostante l’amore che entrambi provano ancora, anche se le sue parole non hanno affatto rispecchiato i fatti. Mentre le diceva infatti i suoi occhi si sono riempiti di lacrime.