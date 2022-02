Miriana Trevisan, malore improvviso poche ore prima della diretta del GF Vip | VIDEO

Nella casa del GF Vip, Miriana Trevisan ieri sera si è sentita male. Vediamo, nel dettaglio, cosa le è successo e quali sono le sue condizioni di salute.

Non è la prima volta che Miriana Trevisan si sente male nella casa più spiata di Cinecittà.

Il percorso di Miriana Trevisan al Gf Vip

Contro ogni previsione della stessa Miriana Trevisan, la showgirl sta resistendo nella casa del Gf Vip nonostante le nomination e gli scontri. Nelle ultime settimane, infatti, l’aria in casa s’era fatta un po’ tesa, soprattutto, tra Miriana, Soleil e la fuoriuscita Katia Ricciarelli. Ad appoggiare la Trevisan Jessica e la Caldonazzo. Nella diretta di stasera vedremo se gli animi si sono placati con l’assenza della Ricciarelli.

L’ennesimo malore

I fan di Miriana Trevisan hanno avuto modo di preoccuparsi ancora una volta per lo stato di salute dell’ex ragazza di Non è la Rai. La donna, infatti, nella notte tra il 27 ed il 28 febbraio, ha avvertito un malore che le ha impedito persino di muovere qualche passo da sola, senza il supporto di alcuni suoi coinquilini. Sono stati Lulù e Barù a farle da bastone.

In particolare, l’enologo si è immediatamente mobilitato.

La Trevisan si era sentita male già ad ottobre. In quell’episodio, era stato persino chiamato un medico. In realtà, come poi hanno rivelato Barù e Lulù chiacchierando in cucina, la donna si è sentita male a causa di un’operazione a cui si è sottoposta prima di fare il suo ingresso al Gf Vip.

“Si è operata prima di entrare. Jess deve aiutarla”.

Ha detto Lulù. Nella diretta risalente al momento del malore, si sente Davide Silvestri che ipotizza che il malore sia correlato all’operazione. Per il resto, però, non si riesce a capire bene la natura del malore, dunque, nei fans i dubbi restano e si affollano.

Vedere che Barù è stato tra i primi a soccorrere Miriana è stato positivo per i fans. Un modo per il foodblogger di farsi perdonare poiché, qualche giorno fa, se n’era uscito in modo infelice nei confronti della showgirl. Lo scorso sabato, infatti, Giucas aveva chiesto a Barù da cosa si fosse travestita Miriana in occasione della festa di Carnevale. L’enologo, infatti, aveva risposto dicendo che si fosse travestita da zoc*ola. Un insulto che ha fatto scatenare la rabbia di Biagio D’Anelli che, nella casa del Gf Vip, ha avuto una storia proprio con la Trevisan.