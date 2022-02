La conduttrice italo svizzera Michelle Hunziker sarebbe tra le più pagate della televisione italiana. Vediamo quanto guadagna.

A partire dal 16 febbraio, Michelle Hunziker è tornata in prima serata su canale 5 con uno show di cui è la colonna portante.

La carriera spumeggiante di Michelle Hunziker

Michelle Impossible è il nuovo show condotto da Michelle Hunziker ed in onda in prima serata, tutti i mercoledì dal 16 febbraio. Uno show che è finito immediatamente sotto i riflettori per via di un evento particolare: Eros Ramazzotti e la Hunziker si sono abbracciati e baciati sul palco. Un riavvicinamento, seppur televisivo, che ha mandato in visibilio i fans.

Oggi è un’affermata conduttrice televisiva, attrice, madre ma ricordate come ha iniziato Michelle Hunziker? A renderla celebre fu proprio il suo fondoschiena, grazie alla pubblicità di intimo femminile che, nei primi anni ’90 fu iconica.

Oggi Michelle Hunziker è tornata sotto i riflettori non soltanto per i suoi successi televisivi ma anche per la sua vita privata. Dopo undici anni di relazione, infatti, la donna ha rotto con Tomaso Trussardi, da cui ha avuto due bambine.

Quanto guadagna a Mediaset

Piuttosto che incassare da Tomaso Trussardi un mantenimento stellare, Michelle Hunziker ha dimostrato di sapersela cavare molto bene anche da sola. Ne è un esempio il cachet che la conduttrice guadagnerebbe per il suo show in prima serata su Canale 5. Alcune indiscrezioni, infatti, vogliono che la Hunziker guadagni delle cifre stellari, anche soltanto per questa trasmissione. Non si conoscono cifre certe ma si possono fare delle ipotesi.

Cerchiamo di fare il punto cercando di capire quanto guadagna la conduttrice. Stando a quanto ha stimato una testata tedesca nel 2012, il reddito personale della conduttrice, per quell’anno, fu di 8,2 milioni di euro, due milioni dei quali provenivano dalla conduzione i di uno show televisivo in tedesco.

Nel 2018, poi, per la conduzione del Festival di Sanremo, la conduttrice intascò, per lavorare alle cinque serate, ben 500 mila euro. Una carriera inarrestabile, come i suoi guadagni, se pensiamo che la Hunziker è sbarcata anche nel mondo della musica trap. Il suo brano ha fatto registrare 1,3 milioni di visualizzazioni dopo poco tempo dalla sua uscita.

Se a questo patrimonio volessimo aggiungere il mantenimento che Trussardi verserà per le due bambine, le cifre sarebbero molto sostanziose. Bisogna considerare, infatti, che l’azienda di famiglia ha un patrimonio di circa 300 milioni di franchi svizzeri.