Sono ore cruciali quelle di questa ultima giornata di febbraio, perché potrebbe aprirsi uno scenario di pace nel conflitto tra Russia e Ucraina.

Partito il tavolo per i negoziati in Bielorussia, nonostante il parere contrastante di Zelensky, che avrebbe voluto un territorio neutrale per la contrattazione con la Russia.

Nonostante l’iniziale diniego del presidente ucraino, Zelensky, sono partiti questa mattina i negoziati per tentare di fermare l’avanzata russa in Ucraina.

In Bielorussia, territorio politicamente vicino a Putin, si sono incontrate le delegazioni dei due Paesi. Presenti, da una parte, l’assistente presidenziale russo Vladimir Medinsky, dall’altra il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, accompagnato dal leader del partito del presidente Zelensky, David Arakhamia.

Il presidente Zelensky, rimasto in contatto con gli alleati occidentali, ha chiesto un’immediata annessione dell’Ucraina all’Unione Europea.

La presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, ha espresso parere favorevole all’ammissione, che necessita però di un lungo processo di approvazione e una procedura ben precisa da seguire.

Per l’annessione di un nuovo Stato membro occorre infatti l’approvazione di tutti gli altri Paesi Ue, al momento 27 in totale.

Le richieste avanzate da Kiev sono il cessate il fuoco immediato e il ritiro delle truppe russe, che starebbero rallentando l’offensiva.

Grande scetticismo sull’esito dei negoziati di pace, anche se potrebbe aprirsi una tregua tra i due Paesi.

Al momento, dallo scorso 24 febbraio, quando è iniziata l’invasione dell’Ucraina, si contano 5.300 soldati russi morti.

Le vittime civili sarebbero 102, tra cui sette bambini, come fa sapere l’Onu. Il numero potrebbe essere di gran lunga superiore.

Più di 500.000 sono invece i rifugiati in fuga dall’Ucraina verso i Paesi confinati. Lo comunica via twitter l’UNHCR, l’Agenzia Onu per i rifugiati.

More than 500,000 refugees have now fled from Ukraine into neighbouring countries.

UNHCR is working with partners and local authorities to provide humanitarian aid and support those in need. pic.twitter.com/sgo0uKYgsO

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) February 28, 2022