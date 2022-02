Frittata dolce di mele, 1 uovo, zucchero e farina | Velocissima in 5 minuti

La frittata di mele, con solo un uovo, è un dolce buono e molto profumato, ricco di sapori che ricordano i dolci di una volta.

Occorrono solo 30 minuti per preparare questa ricetta della nonna, molto amata da grandi e piccini!

Frittata dolce di mele

La frittata dolce di mele è buonissima! Un idea per una merenda sana per i nostri cari, grandi e piccini. Un modo per far mangiare altra frutta ai nostri figli. Per i grandi nella preparazione possiamo unire non solo con una spolverata di zucchero a velo, ma anche con un piccolo assaggio di brandy nell’impasto oppure con un po’ di miele o della frutta fresca accanto.

Questa preparazione è l’ideale anche da servire come dessert finale in una cena con gli amici.

Ingredienti

2 mele

30 g di zucchero

150 g di panna acida o yogurt

1/2 cucchiaino di cannella

30 g di zucchero

30 g di burro

140 g di farina

2 cucchiai di olio d’oliva

1 cucchiaino di zucchero vanigliato

1 cucchiaino di lievito per dolci

1 uovo

Preparazione

Prima di tutto partiamo dalle mele, che andranno private dal torsolo e dalla loro buccia e poi andranno tagliate a spicchi non molto grandi.

Su di una padella antiaderente su un fuoco medio, mettiamo a sciogliere 3 gr di burro, una volta che è sciolto nella padella, uniamo ora lo zucchero e facciamo fondere insieme, aiutandoci mescolando con una spatola da cucina. Quando è pronto versiamo nella padella, insieme ai due ingredienti, le mele.

Lasciamo che le mele friggano le mele a fuoco lento per una decina di minuti. Quindi prendiamo una ciotolina e versiamo altri 30 gr di zucchero, un uovo, un cucchiaio di zucchero vanigliato e amalgamiamo il tutto, poi potete uniamo quindi due cucchiai di olio di oliva, lo yogurt e infine la panna acida.

Continuando a mescolare si aggiunge un cucchiaino di lievito per dolci, la farina, questo produrrà in breve una cremina densa e omogenea. Nella padella sul fuoco con le mele, uniamo un cucchiaino di cannella.

Siamo pronti a questo punto a unire il composto cremoso sopra le mele nella padella, quindi livelliamo il tutto con una spatola e copriamo con un coperchio.

Lasciamo che il composto cuocia su un fuoco al minimo per circa 30 minuti. Una volta tolta tolta la frittata dolce di mele dal fuoco, mettiamo il dolce su un piatto da portata e a piacere una volta fredda, versare spolverizzando, dello zucchero a velo.