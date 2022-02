Clamoroso colpo di scena in casa reale: Harry torna a casa senza Meghan | Ribaltone nella Royal

By

Clamoroso colpo di scena nella Royal Family: Harry torna a casa ma questa volta senza Meghan. Vediamo che cosa sta succedendo oltreoceano e a Buckingham Palace.

Il principe Harry pronto a tornare in Inghilterra ma senza la sua dolce metà. Che cosa sta succedendo tra i duchi del Sussex? Colpo di scena in casa reale.

Harry torna a casa senza Meghan

I membri della Royal Family sono tra le figure istituzionali più chiacchierate e discusse di sempre. Costantemente al centro dell’attenzione, l’entourage reale che circonda la regina Elisabetta e quindi Kate, William Harry e Meghan ma anche Carlo e Camilla, sono sotto l’occhio attento e vigile dei mass media internazionali.

Dopo la fake news circa la morte della Regina Elisabetta che in realtà ha contratto solo il covid ma è già in fase di recupero, ad attirare l’attenzione questa volta sono i duchi del Sussex.

Come sappiamo, dopo il matrimonio reale, Harry e Meghan hanno deciso di vivere come normali cittadini lasciando l’Inghilterra e trasferendosi oltreoceano. Arriva però una notizia che potrebbe alterare gli equilibri di coppia: il secondogenito di Lady Diana ha deciso di fare ritorno in Inghilterra ma senza la sua consorte. Che cosa sta succedendo?

Il principe d’Inghilterra e consorte in crisi?

Harry e Meghan ai ferri corti. Questa è la notizia che da qualche giorno sta circolando tra i corridoi del gossip. I Duchi del Sussex non si mostrano in giro insieme da un po’ di tempo e l’assenza dell’ex attrice americana ha destato dubbi e preoccupazioni.

Principe Harry torna a casa – LettoQuotidiano.itInoltre, la drastica decisione del secondogenito di Lady Diana di fare ritorno in Inghilterra ma da solo, senza la sua consorte, allarma i sudditi. Che i duchi si stiano per separare? I fan della coppia possono stare tranquilli. L’amore tra i due procede a gonfie vele.

Che cosa ha spinto allora il fratello di William a ritornare in Inghilterra senza la dolce metà?A marzo si terrà la commemorazione per la morte del principe Filippo di Edimburgo e secondo alcune dichiarazioni rilasciate da fonti certe a Page Six, il secondogenito di Lady Diana potrebbe partecipare all’evento ma senza Meghan.

La sua preoccupazione riguarda la sicurezza della sua famiglia. Da qualche tempo Harry rifiuta di approdare nella sua città natale perché il Regno Unito non garantisce più una scorta personale a lui e tantomeno alla sua famiglia.

Poiché i rischi di rapimenti e attentati per i reali sono all’ordine del giorno, il principe non vuole mettere a repentaglio la vita di sua moglie e dei suoi figli. A quanto pare, però, all’evento di commemorazione sarà coperto, qualora decidesse di partecipare, dalla sicurezza di stato come suo fratello William.

Insomma, lui e la sua famiglia non temono nulla dato che Scotland Yard li tutelerebbe. Perché Meghan allora non vuole viaggiare? Astio con la Royal family? La duchessa potrebbe sorprendere tutti decidendo forse di ricongiungersi con i reali inglesi dopo questa notizia? Staremo a vedere.