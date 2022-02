Canone RAI, puoi smettere di pagarlo subito | Chi è esente dal pagamento

Dopo 2 mesi di sospensione, il canone RAI (tassa dovuta da chiunque possegga un apparecchio TV) è tornato a gennaio 2022. Non è dovuto per i mesi di novembre e dicembre: l’importo di 90 euro annui (10 mesi) va ad incidere sulla bolletta della luce per 9 euro al mese.

Si tratta di un pagamento obbligatorio per tutti? No, determinati soggetti hanno diritto all’esenzione per il canone RAI effettuando una specifica procedura per richiedere l’esonero.

La Commissione Europea ritiene che questa tassa sia un onere improprio sui costi dell’energia e richiede la rimozione dalla bolletta della luce. Nel 2023, sarà rimossa?

Canone RAI: chi ha diritto all’esonero

Sono esentati dal pagamento del canone RAI i seguenti soggetti:

Chi non dispone di televisori in casa (deve presentare una dichiarazione sostitutiva compilando un modello fornito dall’Agenzia delle Entrate);

Over 75 con reddito annuo (incluso quello del coniuge) che non superi gli 8mila euro. Il nucleo familiare non deve comprendere conviventi con reddito proprio;

Negozi e rivenditori che forniscono servizi di riparazione TV;

Militari delle Forze Armate Italiane e militari stranieri appartenenti alle Forze Nato;

Agenti consolari e diplomatici;

Invalidi civili con certificazione prevista dalla Legge 104/92 che risiedono nelle case di riposo.

La domanda di esenzione è una tantum, va presentata solo una volta a meno che la situazione reddituale non cambi.

Canone RAI: domanda per l’esonero

Per ottenere l’esonero dal canone RAI, bisogna presentare una domanda online sul sito dell’Agenzia delle Entrate (compilando il modulo apposito) rispettando le seguenti scadenze:

Dal 1° luglio al 31 gennaio per richiedere l’esenzione per l’anno successivo a quello di riferimento;

Dal 1° febbraio al 30 giugno per ottenere l’esenzione a decorrere dal 2° semestre.

In alternativa alla procedura online, l’interessato potrà richiedere l’esonero tramite raccomandata senza busta allegando copia di un documento d’identità valido al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Il canone RAI sarà rimosso dalla bolletta luce nel 2023?

In base al PNRR, nessun onere scollegato al comparto elettrico potrà essere addebitato in bolletta, non solo il canone RAI che, dal 2023, dovrà essere pagato autonomamente.

Il canone RAI verrà esteso a tutti i dispositivi elettronici?

Ai vertici della RAI si sta pensando di imporre il canone anche su smartphone, tablet, PC: l’idea è quella di adeguare il pagamento del canone anche per chi non ha il classico televisore in casa e utilizza tablet e smartphone per i servizi di streaming tramite app come RaiPlay e MediasetPlay.