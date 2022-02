Belen Rodriguez, ora la verità: l’ha tradita proprio con lei | Dopo questa impossibile perdonarlo

Belen Rodriguez tradita proprio con lei. Dopo questa, il perdono è davvero impossibile. Vediamo chi ha stravolto per sempre l’equilibrio della sua vita sentimentale.

Belen Rodriguez, spunta finalmente fuori la verità. La showgirl argentina è stata tradita proprio con lei. Ecco di chi si tratta.

Belen Rodriguez, finalmente spunta la verità sul tradimento

Il 2022, da un punto di vista professionale, è iniziato nel migliore dei modi per Belen Rodriguez. La showgirl argentina dal 9 febbraio è in onda su Italia 1 insieme a Teo Mammucari alla conduzione delle Iene.

È lei in veste di presentatrice, ad avere il timone di un format ideato da Davide Parenti che nella sua nuova edizione appare del tutto rinnovato. Proprio nel corso di una delle ultime puntate della famosa trasmissione Mediaset, la showgirl si è lasciata andare ad una dichiarazione importante.

Parlando dei suoi amori e degli uomini con cui ha avuto delle storie serie, ha dichiarato di essere stata tradita. La donna della discordia è proprio lei. Famosissima. Cerchiamo di fare luce su questa misteriosa vicenda.

La showgirl argentina fatta fuori proprio da lei

Belen Rodriguez a cuore aperto. In una delle ultime puntate delle Iene la bella argentina si è lasciata andare a delle dichiarazioni molto forti. La Rodriguez ha parlato di un grande amore che è finito per via di un tradimento.

La conduttrice non ha fatto direttamente nomi ma molti hanno ipotizzato che le sue parole si riferissero a Stefano De Martino, suo ex marito e papà del figlio Santiago. In realtà, non è lui ad aver tradito la conduttrice argentina ma le frecciatine di Belen erano rivolte ad un altro uomo: si tratterebbe di Borriello.

Belen e Borriello si sono conosciuti nel 2004, in Sardegna. Lei era da poco arrivata in Italia. Al Bilionaire, dove lavorava come ragazza immagine, è scattato il colpo di fulmine. I due sono stati insieme per 4 anni.

Nel 2008 lei partecipa all’Isola dei famosi e proprio in Honduras ha un flirt con il compianto Rossano Rubicondi. Nonostante lei abbia sempre dichiarato che con l’ex compagno di Ivana Trump c’è stato solo un’amicizia e nient’altro, questo flirt di cui tutta Italia ha parlato per mesi, gettò nello sconforto più totale il calciatore che pochissimo tempo dopo si è consolato con un’altra donna: Eleonora Abbagnato.

È proprio la bellissima e leggiadra etoile che ha preso il posto nel cuore di Borriello, dopo il presunto tradimento della showgirl argentina con il naufrago Rubicondi. Insomma, l’ex calciatore avrebbe tradito la bella conduttrice proprio con la ballerina.

Il condizionale in questo caso è d’obbligo. Ricordiamo che Belen non ha fatto esplicitamente nomi nel momento in cui ha parlato di questo tradimento ma i fatti portano a trarre proprio queste conclusioni.