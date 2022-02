Tachipirina, se hai questo sintomo è meglio starne alla larga | È solo una perdita di tempo

Una confezione di tachipirina, non manca mai nello sportello dei medicinali in casa, per l’azione antipiretica e analgesica che svolge il paracetamolo.

La tachipirina è consigliata dal medico in caso di stati febbrili. Spesso il suo uso avviene in maniera autonoma e non idonea al problema che vorremmo curare.

Senza pensare che accumulare medicinali non utilizzati in casa oltre ad essere un grande spreco economico, è fonte di inquinamento in natura. In particolare se non vengono smaltiti nel modo corretto.

Un farmaco a volte abusato: Tachipirina

In casa è sempre presente, specialmente se abbiamo dei bambini, dove viene prescritta dal medico, quando la febbre va oltre il limite consigliabile per la salute del bambino.

L’impiego della tachipirina come analgesico è noto in particolare nel trattamento di cefalee, nevralgie, e manifestazioni dolorose che possono essere di vario tipo.

Questo tipo di possibilità di impiego di questo farmaco, ha reso l’impiego della tachipirina un farmaco largamente impiegato e forse anche abusato.

I medicinali per loro natura devono necessariamente essere prescritti o comunque consigliati dal medico, che ne conosce i principi attivi e le possibilità di un impiego mirato.

La sua possibilità di accesso in farmacia, essendo un farmaco da banco, spesso è acquistata senza prescrizione medica, ha permesso se ne facesse un largo uso. Tuttavia questo non deve far dimenticare che si tratta, comunque di un medicinale per cui non si deve abusarne.

Quando è inutile la sua assunzione

Proprio per la possibilità che ci siano delle interazione con altri farmaci o con patologie specifico, la tachipirina andrebbe assunto previo consiglio medico. La lettura del bugiardino che accompagna ogni confezione non è la chiara dimostrazione, lungo complesso e pieno di terminologia medica a volte incomprensibile.

Anche in relazione al suo uso come anti febbre nei bambini, l’uso della tachipirina deve essere “mirato”. Per questo è consigliato il suo impiego una volta che la temperatura ha raggiunto 39 sul termometro.

Ogni caso è consigliato e prescritto dal pediatra che, secondo il formato, fornirà la posologia in modo proporzionale al peso corporeo del bambino e la frequenza di somministrazione.

Un caso in cui l’assunzione della tachipirina è totalmente inutile ed inefficace è quando pensiamo di trattare l’artrosi. Nello specifico la gonartrosi, ovvero quella patologia che colpisce il ginocchio con lesioni degenerative a carico della cartilagine articolare.

Per contrastare l’artrosi, fondamentale è la prevenzione, ed essere in sovrappeso, non giova a questo stato di salute. Ma oltre a questo non si dovrebbe caricare troppo il ginocchio, sia con un peso eccessivo che facendo attività non idonea. Per il resto occorre parlarne al proprio medico.