“Quest’anno la vedremo ad Amici”: Maria se la porta con sé | La prima volta in 20 anni

Maria De Filippi ha deciso: quest’anno la vuole accanto a sé. Ecco chi vedremo presto al serale di Amici. I fan sono al settimo cielo, è la prima volta che succede una cosa del genere in vent’anni.

La moglie di Maurizio Costanzo ha preso la sua decisione e ha stabilito che vuole proprio lei accanto a sé nel serale di Amici. Vediamo di chi si tratta.

Maria De Filippi vuole lei accanto a sé

Amici di Maria De Filippi è il talent che da oltre vent’anni sforna talenti nel mondo del canto e del ballo. Tra qualche settimana avrà inizio l’attesissimo serale e alcuni degli allievi che attualmente siedono dietro ai banchi dell’accademia più famosa d’Italia si ritroveranno a sfidarsi a colpi di inediti e stacchetti per conquistare il primo posto.

Per il momento, dritti al serale sono finiti i cantanti Alex e Sissi e i ballerini Dario, Michele e Carola. A loro si aggiungeranno altri allievi che in questi giorni si stanno preparando per conquistare la maglia dorata che rappresenta il passepartout per il prime time su Canale 5.

Intanto Queen Mary con il suo team di professori e autori sta preparando tutte le novità e le sorprese che vedremo in prima serata. La moglie di Maurizio Costanzo sembra che abbia preso una decisione irremovibile: vuole proprio lei accanto a sé.

Chi è la famosissima che vedremo ad Amici

Il serale sta per iniziare. Secondo alcune indiscrezioni rilanciate sui social, il prime time del famoso talent mariano avrà inizio il 19 marzo quindi tra poco meno di un mese. Maria De Filippi e la sua squadra sono già al lavoro.

I ragazzi in questi giorni sono indaffarati per conquistare la maglia dorata e cercare di guadagnarsi un posto al serale. Nel frattempo, Maria sta decidendo chi dovrà affiancarla in questa avventura.

Con grande gioia dei fan spunta un nome che rende tutti felici. Si mormora che tra i giudici del serale, la moglie di Maurizio Costanzo abbia scelto Stefano De Martino che sta riscuotendo un successo inaspettato come conduttore e l’attrice Giulia Michelini.

Quest’ultima non è un volto noto nella trasmissione di Amici. L’attrice infatti ha partecipato già alla diciassettesima edizione insieme ad Heather Parisi, Simona Ventura, Ermal Meta e Marco Bocci.

A Stefano e Giulia si aggiunge però, a quanto pare, anche una cantante famosissima. Si tratta di Giorgia. La notizia è stata annunciata da Amedeo Venza, noto gossipparo.

Maria e Giorgia sono legate da un rapporto di amicizia che dura da anni e sembra che la conduttrice voglia proprio lei come membro d’onore. Per il momento la notizia non è ancora confermata ma se così fosse, i fan ne sarebbero felicissimi.