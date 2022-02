By

La conduttrice Maria De Filippi spiazza tutto il pubblico con una confessione inaspettata. La decida strappalacrime fatta proprio a lui. Ecco di chi si tratta.

Come ben saprete lei è ormai una conduttrice di successo, ha alle sue spalle infatti innumerevoli anni di carriera. Dopo tanti sacrifici fatti ha finalmente coronato i suoi sogni e si considera fortunata per questo. Da sempre la donna ama lavorare al fianco del pubblico con umiltà e grande bontà d’animo.

L’abbiamo vista infatti calarsi nei panni di amica e confidente perfino con tutti coloro che lavorano al suo fianco. Oggi sono ben 3 i programmi di sua proprietà che lei stessa conduce e lei ha un ottimo rapporto che chiunque faccia parte del cast. Ricordiamo inoltre che, il primo anno in cui si ritrovò a condurre Amici, chiese al pubblico di non applaudire.

Ebbene si, lo chiese poiché pensava di non meritare quel posto e tanto meno gli applausi del pubblico. Ha fatto molta strada da allora ma continua comunque a trattare chiunque le sia davanti allo stesso modo, a discapito della sua notorietà.

Maria De Filippi, la dedica strappalacrime fa commuovere tutti i presenti

Tutt’ora la donna pensa che il suo successo non sia dovuto al duro lavoro ed agli innumerevoli sacrifici fatti negli anni. Pensa infatti che tutto derivi solo ed esclusivamente dal suo compagno di vita, ovvero Maurizio Costanzo.

Sono numerosi ormai gli anni in cui condivide la propria quotidianità con il famosissimo conduttore televisivo. I due si conobbero nel lontano 1989, quando lei lavorava ancora per un’agenzia che agiva contro la pirateria delle cassette. La loro storia d’amore iniziò segretamente ma da allora i due non si separarono più. Oggi lei lo definisce ancora, a distanza di molti anni, la sua dolce metà. Nonostante il successo ottenuto, la donna continua a ringraziare Maurizio Costanzo.

“Io se sono qua è grazie a te. Poi un’altra cosa che voglio dire pubblicamente è che non so se quello che faccio lo faccio bene o lo faccio male, questo dipende un po’ dai punti di vita, però qualsiasi cosa io faccia qua dentro o in televisione l’ho fatta guardando te.”

Queste sono le parole della donna dette al marito, il quale è rimasto incantato da questa dedica. Il tutto detto proprio ad Amici, anche se successivamente sono state poi riportate ovunque. Questa però è sono una delle tante parole spese per Maurizio Costanzo. Nonostante gli anni passati i due continuano ad amarsi come se fosse solo il primo giorno.